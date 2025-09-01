Topo

Dólar no fim de 2025 recua de R$ 5,59 para R$ 5,56, calcula Focus

Brasília

01/09/2025 09h01

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,59 para R$ 5,56. Um mês antes, era de R$ 5,60. A estimativa intermediária para o fim de 2026 passou de R$ 5,64 para R$ 5,62. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,63 para R$ 5,62. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,70. A estimativa para o fim de 2028 continuou em R$ 5,60. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

