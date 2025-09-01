'Deu match': grupo organiza 'rolês' para fazer amigos fora das redes, em SP

Criado como alternativa aos relacionamentos digitais, um "rolê da amizade" já reuniu no litoral de São Paulo mais de 500 pessoas dispostas a buscar presencialmente o que muita gente hoje tenta encontrar nas redes. Histórias de participantes mostram como laços criados ali se estenderam para fora dos encontros e mudaram rotinas.

O que aconteceu

A ideia do "Rolê Pepe" começou a ser organizada no ano passado, em Santos (SP). Os idealizadores ouviram de amigos a dificuldade de conhecer gente fora da faculdade. A produtora de conteúdo Camille Mesquita, 27, e o analista de dados João Eduardo Geraldini, 28, decidiram transformar essa demanda em um encontro prático, aproveitando o alcance do perfil de Camille no Instagram.

A primeira edição aconteceu em janeiro de 2025, reunindo cerca de 60 pessoas. Desde então, cada encontro atrai de 50 a 60 participantes, com ingressos entre R$ 20 e R$ 40. O valor dá acesso às dinâmicas e à comunidade online, que mantém vivo o contato entre os participantes. "Não é só juntar gente que não se conhece para jogar, mas fazer amizades florescerem", diz.

Nome foi inspirado em Pepe, cachorro dos criadores, usado como símbolo de simpatia e acolhimento. As dinâmicas incluem jogos de tabuleiro, trívia, bingo de afinidades, missões em grupo e mesas temáticas. Cada edição tem cerca de quatro horas de duração.

Trocas de lugar e jogos quebram o gelo entre desconhecidos. Durante as atividades, que costumam acontecer em restaurantes, bares e cafés, os organizadores orientam os participantes a mudarem de mesa e se apresentarem em novos grupos. As dinâmicas ajudam a transformar conversas iniciais em laços de amizade.

Evento busca oferecer um espaço seguro de convivência fora das redes. Camille relata já ter ouvido histórias de participantes enfrentando depressão ou deslocamento em antigos grupos, que encontraram acolhimento no "Rolê Pepe". Diferente do padrão atual — em que pessoas se conhecem primeiro no digital e só depois marcam de se encontrar —, no "rolê" o processo é inverso: os vínculos começam presencialmente e seguem no virtual. "As pessoas entram no evento sozinhas e saem com um grupo de amigos", resume.

As amigas Cibele, Verônica, Naiara, Joyce e Pamella (da esq. para a dir.), se conheceram num dos primeiros rolês promovidos em Santos (SP) Imagem: Arquivo Pessoal

Amizades duradouras

Histórias pessoais mostram como essas dinâmicas se transformam em amizades duradouras. Um exemplo é a amizade formada entre cinco mulheres que se conheceram em um dos primeiros rolês. A professora de inglês Cibele Silva, 41, de Santos, a engenheira química Pamella Andrade Fontes, 33, do Guarujá; além de Verônica, 31, Naiara, 30, e Joyce, 29, participaram de um dos primeiros encontros e saíram conectadas.

Espírito competitivo uniu grupo de mulheres já na primeira atividade. Depois, a amizade se consolidou em uma noite de festa junina, quando permaneceram numa pracinha da cidade conversando até tarde. "Deu match. Ter encontrado as meninas fez uma diferença incrível na minha socialização e na saúde mental", afirma Cibele.

Convivência transformou rotina das participantes. "Já fizemos encontros em casa, conversamos, rimos, e isso me renovou", conta Pamella. Ela diz que grande parte da sua vida social atual nasceu das conexões criadas no "rolê".

Participantes mantêm amizades formadas desde os primeiros encontros. O engenheiro de software Álvaro Xavier do Santos Júnior, 30, de São Vicente (SP), participa das atividades desde as primeiras edições e afirma que a experiência mudou sua rotina social. "É um lugar onde você sempre encontra alguém disposto a estar junto", resume.