Topo

Notícias

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

01/09/2025 22h12

Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou nesta segunda-feira (1º) um grupo rebelde que controla a área, segundo o qual houve apenas um sobrevivente.

Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou em um comunicado o Movimento de Libertação do Sudão.

Acrescentou que "as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, estimada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente".

A avalanche "massiva e devastadora" arrasou a aldeia e "destruiu completamente" parte de uma região conhecida pela produção de cítricos.

O grupo pediu à ONU e a outras organizações que apoiem a recuperação dos cadáveres.

A sangrenta guerra civil de três anos no Sudão afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur.

Os combates se intensificaram nesta região desde que o exército assumiu o controle da capital, Cartum, em março.

bur-tym/tc/mas/ag/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Bia Haddad é eliminada por Anisimova, que vai enfrentar Swiatek nas quartas do US Open

Colômbia, Uruguai e Paraguai tentam vaga na Copa-2026 em rodada com despedida de Messi

Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

Defesa Civil de Gaza reporta 13 mortos em bombardeios aéreos israelenses

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, Sudão (grupo armado)

Sinner atropela Bublik e vai enfrentar Musetti nas quartas do US Open

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

Zé Trovão é condenado a idenizar em R$ 50 mil ex-companheira por danos morais

CPMI do INSS tem briga entre senadora e deputada

Darwin Núñez volta a ser convocado pelo Uruguai; Laquintana é novidade