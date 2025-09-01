Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou nesta segunda-feira (1º) um grupo rebelde que controla a área, segundo o qual houve apenas um sobrevivente.

Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou em um comunicado o Movimento de Libertação do Sudão.

Acrescentou que "as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, estimada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente".

A avalanche "massiva e devastadora" arrasou a aldeia e "destruiu completamente" parte de uma região conhecida pela produção de cítricos.

O grupo pediu à ONU e a outras organizações que apoiem a recuperação dos cadáveres.

A sangrenta guerra civil de três anos no Sudão afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur.

Os combates se intensificaram nesta região desde que o exército assumiu o controle da capital, Cartum, em março.

bur-tym/tc/mas/ag/am

© Agence France-Presse