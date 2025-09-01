Magistrado afastado por vender sentença ganhou R$ 2 mi de salário em 1 ano

O desembargador Ivo de Almeida, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), recebeu R$ 2 milhões de salário em um ano após ser afastado do cargo, em junho de 2024, por suposta venda de decisões judiciais.

O que aconteceu

Almeida recebeu, em salário bruto, R$ 2 milhões de julho de 2024 a julho deste ano, segundo o portal de transparência do tribunal. Com os descontos, os ganhos do desembargador foram a R$ 1.593.733,08.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou o desembargador por venda de decisões judiciais entre 2015 e 2023. Ele é acusado de advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Outras quatro pessoas, incluindo o filho do desembargador, também foram denunciadas.

Em dezembro, Ivo de Almeida recebeu R$ 198 mil líquidos. A segunda maior remuneração foi em março deste ano, quando o magistrado teve ganhos de R$ 164,3 mil.

De janeiro de 2025 até julho, o desembargador recebeu mais de R$ 100 mil líquidos em todos os meses. Veja:

Janeiro de 2025 : R$ 144.102,09

: R$ 144.102,09 Fevereiro de 2025 : R$ 131.174,31

: R$ 131.174,31 Março de 2025 : R$ 164.357,40

: R$ 164.357,40 Abril de 2025 : R$ 141.187,04

: R$ 141.187,04 Maio de 2025 : R$ 151.187,04

: R$ 151.187,04 Junho de 2025 : R$ 121.187,04

: R$ 121.187,04 Julho de 2025: R$ 121.187,04

Fora indenizações, benefícios de Almeida chegaram a R$ 1.354.658,94. Os maiores ganhos foram em vantagens eventuais, que passaram de R$ 1 milhão, enquanto as vantagens pessoais ficaram em R$ 304,6 mil.

Desembargador ganhou mais enquanto esteve afastado do que quando trabalhava. Entre junho de 2023 e junho de 2024, os rendimentos brutos do desembargador foram de R$ 1,3 milhão, chegando a R$ 993,7 mil líquidos.

Afastado desde o ano passado

Almeida está afastado do cargo desde que a PF deflagrou a Operação Churrascada, em junho de 2024, e fez buscas na casa e no gabinete no TJ-SP. O inquérito foi concluído em novembro com o indiciamento do magistrado pela PF. Com a denúncia, cabe ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidir se há provas suficientes para iniciar um processo criminal.

A denúncia menciona quatro processos em que as decisões teriam sido compradas. No primeiro, o desembargador revogou as prisões preventivas de Diogo Concórdia da Silva e Almir Gustavo Miranda, presos em flagrante ao tentar roubar um caminhão à mão armada, em fevereiro de 2015.

Procuradoria atribui a Almeida a lavagem das propinas por meio de um posto de combustíveis próximo ao tribunal e de uma empresa de incorporação imobiliária. Segundo a denúncia, a companhia recebeu R$ 8.489.221,38 sem identificação de origem.

Contatado pelo UOL sobre o afastamento do desembargador, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) disse que o caso tramita em segredo de justiça. "Por essa razão, não dispomos de informações a respeito."

Pagamentos são devidos, diz defesa

O advogado Átila Machado, que representa Ivo de Almeida, disse ao UOL que os pagamentos ao desembargador são "verbas indenizatórias devidas". "O desembargador Ivo de Almeida ingressou na carreira em 1987 e, nesses quase 40 anos de magistratura, nunca tirou férias. Portanto, esses valores são referentes aos subsídios e as verbas indenizatórias devidas."

Operação contra desembargador por venda de sentenças foi "enorme estardalhaço", afirma Machado. "Depois de ouvir mais de uma dezena de pessoas, periciar todos os celulares dos investigados, analisar as contas bancárias e estudar as evoluções patrimoniais, o Ministério Público Federal concluiu o óbvio: as principais linhas investigativas nunca ocorreram."

Defesa ressalta que inquérito sobre rachadinha e propina foram arquivados. Na semana passada, a PGR pediu o arquivamento da investigação que apurava rachadinha no gabinete do desembargador. Nesta semana, o STJ arquivou o inquérito que apurava pagamento de propina de R$ 1 milhão para conceder habeas corpus ao narcotraficante Romilton Queiroz Hosi, aliado de Fernandinho Beira-Mar.

Decisões "reestabeleceram a verdade" sobre o desembargador, afirma advogado. "As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que arquivaram a acusação da 'rachadinha' e o suposto favorecimento a um senhor ligado a uma organização criminosa, reestabelecem a verdade sobre a vida íntegra e proba do Desembargador Ivo de Almeida".