Landim: 'Lição do julgamento é que democracia é nossa, não dos militares'

Raquel Landim destacou que normalizar o processo democrático exige delimitar o papel dos militares, no UOL News, do Canal UOL. Ela salienta que a democracia é protagonizada pela sociedade civil, não pelos quartéis.

O julgamento de Bolsonaro, a partir de amanhã, reacende o debate sobre o papel das Forças Armadas e reforça a necessidade de impedir intervenções militares em processos políticos, consolidando a maturidade institucional do país.

Conseguir normalizar esse processo democrático, conseguir mostrar aos militares que o militar fica na caserna. Que ele cumpre o dever de proteger o Brasil como país daqui para fora e não de garantir... Quem faz a democracia somos nós, os brasileiros, e não os militares. Raquel Landim, colunista do UOL

É preciso uma nota de que parte desse mundo militar, sim, foi fiel à democracia brasileira neste momento e parte não. Então, está sendo mostrado isso de uma forma muito clara para uma fatia dos militares de que a democracia é nossa, é de todos nós brasileiros. Então, é um momento histórico, muito importante. Raquel Landim

'Primeira vez que responsáveis por golpe são julgados', diz Raquel Landim

O julgamento de Jair Bolsonaro no STF marca um momento inédito de responsabilização por tentativa de golpe.

É um momento muito especial da nossa democracia. O Brasil tem um histórico de quarteladas, um histórico de ameaças democráticas [...]. É a primeira vez em que um golpe de Estado fracassa, e não só fracassa, como os responsáveis por essa tentativa de golpe são investigados, julgados e vão ser, igual que tudo indica, condenados. Raquel Landim

O Brasil está concluindo esse processo de levar à Justiça, de investigar, julgar, condenar e realmente levar esse processo adiante. Então, isso é um marco muitíssimo importante para a nossa democracia. Raquel Landim

'Brasil avança onde EUA falharam com Trump'

A colunista destaca que o sistema brasileiro possui instrumentos legais para responsabilizar líderes por ataques à democracia, enquanto a Constituição americana carece desses mecanismos, atraindo atenção internacional para o caso brasileiro.

Ele ganha um sabor todo especial porque a gente está num momento do mundo em que países que são símbolos da democracia estão testando isso. Os Estados Unidos não foram capazes de punir Donald Trump por tudo que aconteceu no Capitólio, porque faltam instrumentos na Constituição americana [...]. Ele conseguiu subverter a lógica e usou a própria democracia, a própria liberdade de expressão, a própria liberdade que tão cara aos Estados Unidos, para voltar ao poder.

Raquel Landim

Já o Brasil tem instrumentos para punir Jair Bolsonaro, que seja uma lição. Raquel Landim

