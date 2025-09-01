Topo

Notícias

Defesa Civil de Gaza reporta 13 mortos em bombardeios aéreos israelenses

01/09/2025 22h44

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza afirmou nesta terça-feira (2, data local) que 13 pessoas morreram no território palestino nos bombardeios aéreos noturnos israelenses.

Mahmud Basal indicou que um ataque israelense contra um edifício residencial matou 10 pessoas, enquanto outro bombardeio contra um prédio de apartamentos matou outras três. Ambas as ações ocorreram na Cidade de Gaza.

As forças israelenses têm preparado uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino, com intensos bombardeios nos últimos dias e advertências de uma evacuação iminente.

A ONU calcula que cerca de um milhão de pessoas vivem na cidade e em seus arredores. O organismo mundial declarou situação de fome na Faixa de Gaza.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas em outubro de 2023 contra Israel, que deixou 1.219 mortos, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em cifras oficiais israelenses.

A ofensiva israelense de represália deixou ao menos 63.557 palestinos mortos, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

bur-mjw/tc/mas/ag/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Colômbia, Uruguai e Paraguai tentam vaga na Copa-2026 em rodada com despedida de Messi

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

Defesa Civil de Gaza reporta 13 mortos em bombardeios aéreos israelenses

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, Sudão (grupo armado)

Sinner atropela Bublik e vai enfrentar Musetti nas quartas do US Open

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

Zé Trovão é condenado a idenizar em R$ 50 mil ex-companheira por danos morais

CPMI do INSS tem briga entre senadora e deputada

Darwin Núñez volta a ser convocado pelo Uruguai; Laquintana é novidade

Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

Rede X deve fornecer dados de quem postou ofensas contra Marielle