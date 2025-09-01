Darwin Núñez volta a ser convocado pelo Uruguai; Laquintana é novidade

Com o retorno do atacante Darwin Núñez e o ponta Ignacio Laquintana, do Bragantino, como novidade, o Uruguai divulgou nesta segunda-feira (1º) a lista de 27 convocados para os jogos da reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Peru e Chile.

Comandados pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, os uruguaios chegam às duas últimas rodadas muito próximos da classificação. Os bicampeões mundiais (1930 e 1950) têm 24 pontos e estão na quarta colocação de um torneio que oferece seis vagas diretas para o Mundial.

Penúltimo colocado com 12 pontos, o Peru será o obstáculo a ser superado na quinta-feira, no estádio Centenário, onde a 'Celeste' poderá contar com Federico Valverde, capitão do Real Madrid que ficou de fora da última rodada dupla devido a problemas físicos.

Bielsa também comemora a volta de Núñez, nova contratação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vindo do atual campeão inglês Liverpool. Núñez cumprirá a última partida de sua suspensão, que ele sofreu na Copa América de 2024 e que o deixou de fora dos jogos contra Paraguai e Venezuela em junho.

Ao chegar ao Uruguai, o atacante expressou sua "felicidade" com o retorno e comentou sobre sua transferência para o futebol saudita.

"Eu precisava de rodagem. Estamos perto da Copa do Mundo e eu queria ganhar minutos. Não acho que teria tantos minutos no Liverpool (...) Foi uma decisão um pouco difícil, mas estou feliz com esta oportunidade", disse o artilheiro da 'Celeste' nas Eliminatórias ao chegar ao Uruguai.

Outros titulares absolutos, como Federico Valverde, o goleiro Sergio Rochet e o meio-campista Rodrigo Bentancur, estão entre a lista de convocados por Bielsa, onde também se destacam o ponta Ignacio Laquintana, do Bragantino, o zagueiro Juan Manuel Sanabria, do San Luis (México), e Kevin Amaro, do Liverpool uruguaio.

Laquintana destacou a "longa espera" que enfrentou para ser convocado pela 'Celeste'.

"Jogar influi muito para Bielsa. Estou com mais rodagem agora e tenho confiança no meu clube", acrescentou ao chegar a Montevidéu.

Por outro lado, o Uruguai terá ausências significativas. O zagueiro José María Giménez, do Atlético de Madrid, Nicolás de la Cruz, do Flamengo, e Maximiliano Araújo estão se recuperando de lesões em seus respectivos times.

Lista dos 27 convocados da seleção do Uruguai:

Goleiros: Sergio Rochet (Inter, BRA) Santiago Mele (Junior, COL) e Franco Israel (Torino, ITA).

Defensores: Nahitan Nández (Al Qadisiyah, KSA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), José Luis Rodríguez (Vasco Da Gama, BRA), Ronald Araújo (Barcelona, ESP), Sebastián Cáceres (América, MEX), Santiago Bueno (Wolverhampton, ING), Mathias Olivera (Napoli, ITA), Matías Viña (Flamengo, BRA), Joaquin Piquerez (Palmeiras, BRA) e Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis, MEX).

Meio-campistas: Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING), Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Kevin Amaro (Liverpool, URU), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Ignacio Laquintana (Bragantino, BRA), Cristian Olivera (Grêmio, BRA) e Brian Rodriguez (América, MEX).

Atacantes: Rodrigo Aguirre (América, MEX), Federico Viñas (Oviedo, ESP) e Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).

gfe/cl/aam

© Agence France-Presse