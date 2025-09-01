Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Por Vitalii Hnidyi

KHARKIV, Ucrânia (Reuters) - Pais e mães ucranianos, ansiosos para que seus filhos frequentem aulas normais mais de três anos após a invasão em grande escala pela Rússia, começaram o ano letivo nesta segunda-feira enviando seus filhos para o subsolo.

Cerca de 17.000 crianças na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, alvo recorrente de ataques russos, estão frequentando escolas subterrâneas. Sete dessas escolas estão em funcionamento, e outras devem ser abertas em breve.

"Hoje, minha filha, que está na primeira série, foi à escola pela primeira vez, uma escola subterrânea, a escola mais próxima de Saltivka do Norte", disse Anastasia Pochergina, referindo-se a um subúrbio da cidade frequentemente alvo de ataques russos.

"A escola fica três andares abaixo (do térreo), e nos disseram que é a escola mais profunda de Kharkiv. É por isso que acredito que ela seja segura. Não esperávamos que fosse possível este ano, mas, como mãe, eu estava desesperada para que minha filha pudesse frequentar a escola normal."

Ao preparar a filha para a festa do primeiro dia de aula, em 1º de setembro, quando os alunos levam flores e presentes para os professores, Pochergina tinha pouca esperança de retomar a vida cotidiana normal, apesar da perspectiva de conversas de paz com a Rússia.

"Esperávamos que as coisas melhorassem, mas não esperávamos uma paz completa", disse ela. "Tampouco esperávamos voltar à escola tradicional e física porque somos realistas, entendemos a situação e não criamos ilusões."

Ao chegarem à escola, os professores pedem às crianças que entrem rapidamente e elas descem os lances de escada segurando as mãos umas das outras. Crianças mais novas e mais velhas assistem às aulas em salas de aula totalmente equipadas, parecendo não se incomodar.

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que mais três escolas devem ser abertas. E seis estações do metrô de Kharkiv foram convertidas em salas de aula para trazer alguma normalidade à vida das crianças.

"Essa é uma das escolas mais próximas da fronteira com a Rússia. Hoje abrimos duas escolas no distrito de Nova Saltivka, exatamente como esta", disse.

"Você pode ver a profundidade do subsolo. A profundidade é muito importante para a escola. Ela é grande, há 1.500 alunos aqui."

Maria Yampolska, de 6 anos, estava feliz em relatar seu primeiro dia de trabalhos artísticos e brincadeiras em sala de aula.

Quando lhe perguntaram como era a comparação com o jardim de infância, ela foi sincera: "Eu nunca fui, por causa da guerra".

