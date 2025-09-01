CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto
A CPMI do INSS vai pedir ao STF a determinação de mandato de prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto e de outros 19 suspeitos.
O que aconteceu
Ele é apontado como operador do esquema. O suspeito é apontado como pessoa que fazia a intermediação entre a parte política e as associações que fraudaram R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.
O pedido será encaminhado ao STF. O encaminhamento será feito pela Advocacia do Senado e entregue ao ministro André Mendonça, que decidirá se concorda com a prisão.
Há mais 20 suspeitos no pedido de preventiva. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) justificou que os 14 inquéritos apontaram rombos bilionários e não há ninguém preso, que gera possibilidade de fuga.
A lista inclui Alessandro Stefanutto. Ele era presidente do INSS quando o escândalo estourou e foi demitido pelo presidente Lula.
O relator citou ainda ameaças a testemunhas. Gaspar pediu que seja avaliada a proteção policial ao advogado Eli Cohen, que prestou depoimento hoje.
Mencionado na CPI da Covid, Maurício Camisotti também está na lista de preventiva. Ele é suspeito de criar associações de aposentados que serviam para tirar dinheiro de aposentados.
O presidente da CPMI declarou que passou da hora de pessoas estarem na cadeia. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que todas as condições para a preventiva estão contemplada e aparecem nos inquéritos da Polícia Federal.
Ex-ministro de Lula depõe segunda
Ministro da Previdência quando estourou o escândalo, Carlos Lupi (PDT) depõe na segunda. Ele vai a convite e será questionado sobre os aumentos exponenciais de descontos na folha de aposentados e pensionistas no governo Lula.
Os ministros têm até o final de setembro para marcar data para depoimento. A CPMI quer ouvir todos os ocupantes do cargo a partir de 2015. Aqueles que procurarem a comissão serão convocados.
Pedidos de preventiva
A lista dos 21 nomes que a CPMI do INSS pediu a preventiva é a seguinte:
- 1. André Paulo Fidelis;
- 2. Eric Douglas Fidelis;
- 3. Cecília Rodrigues Mota;
- 4. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho;
- 5. Thaisa Hoffmann Jonasson;
- 6. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira;
- 7. Alexandre Guimarães;
- 8. Antônio Carlos Camilo Antunes;
- 9. Rubens Oliveira Costa;
- 10. Romeu Carvalho Antunes;
- 11. Domingos Sávio de Castro;
- 12. Milton Salvador de Almeida Junior;
- 13. Adelinon Rodrigues Junior;
- 14. Alessandro Antônio Stefanutto;
- 15. Geovani Batista Spiecker;
- 16. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida;
- 17. Vanderlei Barbosa dos Santos;
- 18. Jucimar Fonseca da Silva;
- 19. Philipe Roters Coutinho;
- 20. Maurício Camisotti;
- 21. Márcio Alaor de Araújo;