CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

A CPMI do INSS vai pedir ao STF a determinação de mandato de prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto e de outros 19 suspeitos.

O que aconteceu

Ele é apontado como operador do esquema. O suspeito é apontado como pessoa que fazia a intermediação entre a parte política e as associações que fraudaram R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.

O pedido será encaminhado ao STF. O encaminhamento será feito pela Advocacia do Senado e entregue ao ministro André Mendonça, que decidirá se concorda com a prisão.

Há mais 20 suspeitos no pedido de preventiva. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) justificou que os 14 inquéritos apontaram rombos bilionários e não há ninguém preso, que gera possibilidade de fuga.

A lista inclui Alessandro Stefanutto. Ele era presidente do INSS quando o escândalo estourou e foi demitido pelo presidente Lula.

O relator citou ainda ameaças a testemunhas. Gaspar pediu que seja avaliada a proteção policial ao advogado Eli Cohen, que prestou depoimento hoje.

Mencionado na CPI da Covid, Maurício Camisotti também está na lista de preventiva. Ele é suspeito de criar associações de aposentados que serviam para tirar dinheiro de aposentados.

O presidente da CPMI declarou que passou da hora de pessoas estarem na cadeia. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que todas as condições para a preventiva estão contemplada e aparecem nos inquéritos da Polícia Federal.

Ex-ministro de Lula depõe segunda

Ministro da Previdência quando estourou o escândalo, Carlos Lupi (PDT) depõe na segunda. Ele vai a convite e será questionado sobre os aumentos exponenciais de descontos na folha de aposentados e pensionistas no governo Lula.

Os ministros têm até o final de setembro para marcar data para depoimento. A CPMI quer ouvir todos os ocupantes do cargo a partir de 2015. Aqueles que procurarem a comissão serão convocados.

Pedidos de preventiva

A lista dos 21 nomes que a CPMI do INSS pediu a preventiva é a seguinte: