CPMI ouve advogado que investiga fraude das mensalidades associativas

01/09/2025 13h20

Já o deputado Alfredo Gaspar justificou seu requerimento destacando que os fatos apurados por Cohen ainda em 2021 o levaram a concluir que as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS "não seriam irregularidades isoladas, mas sim um caso de fraude endêmica". O que, na avaliação do senador Rogério Marinho, torna "imprescindível que o advogado seja ouvido" pela CPMI a fim de "compartilhar sua experiência e [conclusões acerca do] modus operandi das entidades associativas".

Criada em agosto deste ano, a CPMI tem 180 dias para apurar os casos de descontos indevidos. O plano de trabalho aprovado pelos membros da comissão estabelece que cabe ao grupo, entre outras coisas, investigar o funcionamento do esquema fraudulento, identificar os envolvidos e quantificar os danos individuais e coletivos, propondo mecanismos de reparação e de restituição integral dos valores cobrados ilegalmente.

