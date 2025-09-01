Topo

Notícias

Corpo é achado em mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre

Imagem aérea da rodoviária de Porto Alegre - Giulian Serafim / Prefeitura de Porto Alegre
Imagem aérea da rodoviária de Porto Alegre Imagem: Giulian Serafim / Prefeitura de Porto Alegre
do UOL

Colaboração para o UOL

01/09/2025 20h24

Partes de um corpo foram encontradas na manhã de hoje dentro de uma mala deixada no guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre.

O aconteceu

Cheiro forte chamou a atenção dos funcionários. Diante da impossibilidade de contato com a pessoa identificada como dona do objeto, eles decidiram arrombar o cadeado.

Mala tinha "restos mortais humanos", segundo a Brigada Militar. Ainda conforme a polícia, o conteúdo da mala aparenta ser "parte do tronco de uma vítima".

Item ficou no guarda-volumes por 12 dias. O supervisor do departamento, Henrique Zamora Rodrigues, disse à TV Globo que uma pessoa deixou o objeto no dia 20 de agosto "para outra pessoa retirar". Também de acordo com ele, o cheiro era "muito forte".

Setor foi interditado e passou por perícia. A Polícia Civil está investigando o caso.

O UOL tentou contato com a rodoviária para obter mais informações, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro