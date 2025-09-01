Corpo é achado em mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre

Partes de um corpo foram encontradas na manhã de hoje dentro de uma mala deixada no guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre.

O aconteceu

Cheiro forte chamou a atenção dos funcionários. Diante da impossibilidade de contato com a pessoa identificada como dona do objeto, eles decidiram arrombar o cadeado.

Mala tinha "restos mortais humanos", segundo a Brigada Militar. Ainda conforme a polícia, o conteúdo da mala aparenta ser "parte do tronco de uma vítima".

Item ficou no guarda-volumes por 12 dias. O supervisor do departamento, Henrique Zamora Rodrigues, disse à TV Globo que uma pessoa deixou o objeto no dia 20 de agosto "para outra pessoa retirar". Também de acordo com ele, o cheiro era "muito forte".

Setor foi interditado e passou por perícia. A Polícia Civil está investigando o caso.

O UOL tentou contato com a rodoviária para obter mais informações, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.