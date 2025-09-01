Topo

Conab realizará leilões de compra de 41,5 mil toneladas de milho

01/09/2025 17h43

São Paulo, 1 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará na terça-feira, 2, e na quarta-feira, 3, leilões para adquirir 41,5 mil toneladas de milho. Em nota, a estatal diz que a compra do cereal tem como objetivo abastecer os estoques governamentais de milho voltados para o atendimento do Programa de Venda em Balcão (ProVB), a fim de apoiar os pequenos criadores de animais do País.No leilão da terça, espera comprar 12,5 mil toneladas de milho dos agricultores familiares e suas cooperativas. Já na quarta-feira, poderão participar do leilão todos os produtores, cooperativas e demais fornecedores de milho. "O milho a ser adquirido deverá ser entregue nos municípios de Irecê (5 mil t), na Bahia; Imperatriz (7,5 mil t), no Maranhão; Rondonópolis (3 mil t), em Mato Grosso; Uberlândia (10 mil t), em Minas Gerais; além de Brasília (16 mil t), no Distrito Federal."

