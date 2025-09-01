Conab reajusta tarifas de armazéns para estoque de terceiros

Brasília, 1 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reajustou as tarifas cobradas para armazenar estoque de terceiros em sua rede própria, composta por 64 unidades. Os novos valores passam a vigorar nesta segunda-feira, 1. Em nota, a Conab informou que a revisão "busca recompor custos operacionais, em conformidade com as práticas de mercado".De acordo com a companhia, o último reajuste foi realizado em julho de 2023. Em levantamento realizado pela companhia com base nos índices inflacionários acumulados no período, a Conab identificou defasagem em média de 10,62% no valor cobrado entre julho de 2023 e janeiro de 2025. "O reajuste foi aplicado em duas parcelas iguais, com a primeira vigente a partir de agosto de 2025 e a segunda a partir de setembro", comunicou a empresa pública. A nova tabela está disponível no site da Conab. A Conab armazena mercadorias e produtos agrícolas de terceiros por meio de Contratos de Depósito. A companhia presta serviços de pesagem, limpeza, secagem e armazenamento de produtos agrícolas. Os recursos da operação compõem parte da receita da estatal, esclareceu a companhia.