O que acontece no seu cérebro após um cochilo no meio do dia?

Dormir no meio do dia pode parecer preguiça, mas a ciência garante: uma soneca rápida pode ser poderosa. Não substitui as oito horas de sono noturno, mas já se sabe que tirar entre 10 e 30 minutos de descanso pode melhorar o desempenho físico e mental.

Veja o que a ciência já descobriu sobre reservar um tempinho para cochilar:

1. Um upgrade no cérebro

Um estudo de 2023, conduzido por cientistas da University College London (Reino Unido) em parceria com a Universidade da República (Uruguai), analisou dados de 35 mil pessoas entre 40 e 69 anos. A conclusão: quem cochila com frequência tende a ter cérebros maiores e mais protegidos contra doenças como hipertensão, diabetes e demência.

2. Menos estresse, mais calma

Uma pausa breve durante o dia reduz os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse. O efeito é quase imediato: relaxamento, respiração mais estável e menos tensão acumulada. Diferentemente do sono noturno, geralmente acompanhado por preocupações que dificultam o adormecer, o cochilo costuma acontecer de forma espontânea, sem a ansiedade de "precisar dormir".

3. Mais foco e menos acidentes

10 a 20 minutos de soneca podem ajudar a aumentar o foco e a concentração, com impacto direto na prevenção de erros e acidentes — seja no volante ou no trabalho. O efeito dura até três horas depois de acordar.

4. Memória de elefante

Pesquisadores da Universidade de Saarland (Alemanha) mostraram, em 2015, que 45 minutos de cochilo podem multiplicar em até cinco vezes a capacidade de memória. Isso porque o cérebro consolida as informações recém-aprendidas durante esse tempo extra de descanso.

5. Decisões mais rápidas e certeiras

Um estudo da Nasa constatou que dormir 26 minutos após o almoço pode aumentar o raciocínio em 34% e a precisão nas decisões em 54%.

6. Humor em alta

Outro achado da agência espacial: em apenas 10 minutos, o cochilo reduz a adenosina — substância ligada à sonolência — e dá uma carga extra de energia mental. De quebra, ajuda a equilibrar o humor e torna as pessoas emocionalmente mais resilientes.

7. Rejuvenescimento mental

Sonecas regulares, algumas vezes por semana, podem retardar o envelhecimento do cérebro.

8. Essencial para crianças

Até os três anos, cochilar não é luxo: é necessidade. A soneca auxilia o desenvolvimento do sistema nervoso e do cérebro, além de evitar birras e crises de cansaço.

9. Para estudantes, um turbo

Estudos da Universidade da Califórnia (EUA) indicam que cochilos aumentam a agilidade mental, deixando o cérebro menos sobrecarregado e mais apto ao aprendizado.

Imagem: iStock

O melhor horário para cochilar

Para adultos, a recomendação é uma única soneca por dia, de preferência entre 13h e 16h. Mais que isso — ou acima de 30 minutos — pode atrapalhar o sono da noite, causar mau humor e aumentar a sonolência.

O passo a passo do cochilo perfeito

Crie um hábito: tente cochilar sempre no mesmo horário.

tente cochilar sempre no mesmo horário. Prepare o ambiente: escuro, silencioso e confortável. Máscaras de olhos e abafadores de som podem ajudar.

escuro, silencioso e confortável. Máscaras de olhos e abafadores de som podem ajudar. Desacelere antes: vá ao banheiro, largue o celular e evite café meia hora antes.

vá ao banheiro, largue o celular e evite café meia hora antes. Se não houver sala de descanso, improvise: uma cadeira reclinável, sofá ou até o banco de trás do carro podem funcionar.

uma cadeira reclinável, sofá ou até o banco de trás do carro podem funcionar. Coloque o alarme: para não ultrapassar os 30 minutos ideais --nem perder a hora.

Um alerta importante

Se as sonecas se tornam frequentes e vêm acompanhadas de noites mal dormidas, cansaço persistente, irritabilidade e falta de concentração, pode haver um distúrbio do sono. Nesse caso, procurar um especialista é o caminho para descobrir a causa e tratar o problema.

*Com informações de reportagem publicada em 11/04/2024