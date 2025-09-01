Topo

Com problemas físicos, Fabián Ruiz e Yeremy Pino desfalcam a Espanha nas Eliminatórias

01/09/2025 14h03

O meio-campista espanhol Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, e o novo atacante do Crystal Palace Yeremy Pino deixaram a concentração da seleção espanhola devido a problemas físicos, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (FEF) nesta segunda-feira (1º).

Os dois jogadores se juntam a Pablo Páez Gaviria, conhecido como 'Gavi', do Barcelona, que está atualmente afastado devido a uma lesão no joelho direito e, portanto, perderá as duas primeiras partidas das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Bulgária na quinta-feira e a Turquia no domingo. 

Os médicos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) realizaram exames em Fabián Ruiz na manhã desta segunda-feira, que confirmaram esses desconfortos físicos e, com isso, decidiram que o jogador retornará ao seu clube para continuar sua recuperação.

Desta maneira, o técnico Luis de la Fuente não poderá contar com um de seus jogadores mais importantes no esquema tático da seleção da Espanha.

O treinador tampouco poderá escalar Pino, que se tornou a terceira baixa de sua lista, devido a um desconforto no tornozelo.

Para substituir Gavi, De la Fuente convocou Aleix García e, no final da tarde desta segunda-feira, foi obrigado a chamar o atacante do Rayo Vallecano Jorge de Frutos após saber que Pino também estava deixando a concentração em Las Rozas, onde fica a cidade esportiva da federação espanhola.

