Colômbia, Uruguai e Paraguai tentam vaga na Copa-2026 em rodada com despedida de Messi

Em uma rodada que terá a emocionante despedida de Lionel Messi diante de sua torcida nas Eliminatórias sul-americanas, Paraguai, Uruguai e Colômbia jogam suas últimas cartas para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O longo torneio classificatório, que começou há dois anos, em setembro de 2023, chega à sua décima sétima e penúltima rodada nesta quinta-feira, com três vagas diretas para o Mundial e a chance de uma repescagem intercontinental em jogo.

Os já classificados Argentina (35 pontos), Equador (25) e Brasil (25) aguardam aqueles que vão acompanhá-los.

Paraguai e Uruguai, com 24 pontos cada, e Colômbia, com 22, estão todos perto da vaga.

Já Venezuela, com 18 pontos, e Bolívia, com 17, parecem brigar pela vaga na repescagem, enquanto o Peru, com doze pontos, depende de um milagre. O Chile (10 pontos) já está eliminado.

Assim, a despedida de Messi nas Eliminatórias, no Estádio Monumental de Buenos Aires, contra a Venezuela, não só carregará uma forte carga emocional, como também poderá definir o rumo da classificação.

Uma vitória dos tricampeões mundiais contra a 'Vinotinto' garantirá a classificação para Paraguai, Uruguai e Colômbia, independentemente dos resultados de suas partidas, e um empate em Buenos Aires também será suficiente para que a 'Celeste' e os paraguaios carimbem seus passaportes para a Copa do Mundo da América do Norte.

- O adeus do camisa 10 -

Aos 38 anos, Messi fará sua última partida oficial em solo argentino contra a Venezuela, o que dá um toque especial ao duelo contra a Venezuela.

'La Pulga' ainda não confirmou se participará da Copa do Mundo de 2026, o que o tornaria o primeiro jogador a disputar seis Mundiais.

Contra a Venezuela, "será uma partida muito especial para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá um amistoso ou mais jogos depois disso. Não sei o que acontecerá depois disso, mas vamos com essa intenção", afirmou o camisa 10 na semana passada.

Após vinte anos, Messi se despedirá das Eliminatórias como seu maior artilheiro, com 34 gols em 72 partidas, tendo se classificado para cinco Copas do Mundo consecutivas, da África do Sul-2010 à América do Norte-2026.

"O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não precisamos pensar em quando ele não estiver aqui ou quando fará o anúncio", disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, sobre o futuro do craque.

"Vamos aproveitá-lo enquanto o temos", acrescentou o técnico que guiou Messi ao auge de sua carreira, a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

- Prontos para festejar -

O Monumental será um caldeirão, com mais de 80 mil pessoas e uma seleção albiceleste que entrará em campo para dar a vitória ao seu maior ídolo.

É nesse cenário que a Venezuela jogará seu futuro.

A 'Vinotinto' continua sonhando com a primeira classificação para uma Copa do Mundo em sua história, mas suas chances estão se esvaindo, e uma derrota para a equipe comandada por Lionel Scaloni pode deixá-la à beira da eliminação.

Uruguai, Paraguai e Colômbia estão prontos para comemorar.

Essas três seleções jogarão em casa nesta quinta-feira, e sua classificação para a Copa do Mundo está muito próxima.

A irregular 'Celeste' do técnico Marcelo Bielsa vive uma situação mais tranquila.

Apesar das inúmeras lesões e suspensões, o Uruguai receberá a seleção peruana no Estádio Centenário de Montevidéu, e tem tudo para conquistar sua sexta vaga na Copa do Mundo no século XXI ? só ficou de fora da Copa da Alemanha-2006.

Embora a classificação esteja próxima, 'El Loco' não está satisfeito com o caminho que percorreu até aqui.

"Se eu tivesse que avaliar minha gestão, diria: deveríamos ter conquistado mais do que conquistamos", enfatizou Bielsa.

- Sem Vini e Neymar -

Já o Paraguai de Gustavo Alfaro receberá o forte Equador no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em uma partida em que poderá comemorar seu retorno a uma Copa do Mundo após 16 anos de ausência, desde a edição de 2010, na África do Sul.

A Colômbia, comandada pelo craque Luis Díaz, que deixou o Liverpool para jogar no Bayern de Munique, buscará sua terceira classificação para um Mundial neste século ? depois da Copa do Brasil-2014 e da Rússia-2018 ? no calor de Barranquilla, contra uma Bolívia desesperada por pontos para se manter viva na competição.

Na outra partida desta penúltima rodada, o Brasil de Carlo Ancelotti vai enfrentar o lanterna Chile no Maracanã, com os desfalques de Rodrygo, Vinícius Jr. e Neymar.

"Com o Neymar, não há necessidade de fazer testes. Todo mundo o conhece (...). Ele, assim como todo mundo, precisa estar em boa forma física para ajudar" e "tentar dar o seu melhor na Copa do Mundo", explicou Ancelotti.

"Se quiserem explicações, podem me ligar", acrescentou Carletto.

