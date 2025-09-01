Capacidade doméstica da Latam no Brasil cresce 27% na comparação com pré-pandemia

A Latam encerrou o primeiro semestre de 2025 com 22,6 milhões de assentos no mercado doméstico brasileiro. O número representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2019, ano pré-pandemia, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No segmento internacional, foram 4,3 milhões de assentos, alta de 3% frente a 2019. Somados, os dois mercados alcançaram 26,9 milhões de assentos no Brasil, volume 22% superior ao registrado no primeiro semestre de 2019.

A companhia também ampliou destinos e rotas. No mercado doméstico, os voos diretos passaram a atender 56 aeroportos, contra 44 em 2019, com um total de 138 rotas ante 123. Já no internacional, o número de aeroportos atendidos por voos diretos passou de 26 para 23, enquanto as rotas cresceram de 35 para 38.

Em setembro de 2025, a Latam começará a voar para Bonito (MS), Dourados (MS) e Parnaíba (PI), o que fará a companhia alcançar a de 59 aeroportos no Brasil. Ao todo, estão sendo inauguradas pela empresa no Brasil neste segundo semestre 12 novas rotas domésticas, além de seis internacionais.

Frota, ocupação e voos

Em agosto de 2025, a frota da Latam no Brasil chegou a 169 aeronaves. Ao final de 2019, a empresa contava com 158 aviões. No mesmo mês deste ano, a taxa de ocupação da alcançou 86% nos voos domésticos, acima da média de 82% registrada em agosto de 2019. No mercado internacional, o índice chegou a 87%, levemente superior aos 86% observados seis anos antes.

No doméstico, foram 736 voos por dia em agosto de 2025, frente a 616 em 2019. No internacional, a média foi de 64 voos diários, uma queda ante 89 em 2019. Somando os dois mercados, a Latam realizou 800 voos diários no Brasil, um aumento de 13,5% na mesma base comparativa.