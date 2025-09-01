Topo

Notícias

Capacidade doméstica da Latam no Brasil cresce 27% na comparação com pré-pandemia

São Paulo

01/09/2025 17h58

A Latam encerrou o primeiro semestre de 2025 com 22,6 milhões de assentos no mercado doméstico brasileiro. O número representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2019, ano pré-pandemia, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No segmento internacional, foram 4,3 milhões de assentos, alta de 3% frente a 2019. Somados, os dois mercados alcançaram 26,9 milhões de assentos no Brasil, volume 22% superior ao registrado no primeiro semestre de 2019.

A companhia também ampliou destinos e rotas. No mercado doméstico, os voos diretos passaram a atender 56 aeroportos, contra 44 em 2019, com um total de 138 rotas ante 123. Já no internacional, o número de aeroportos atendidos por voos diretos passou de 26 para 23, enquanto as rotas cresceram de 35 para 38.

Em setembro de 2025, a Latam começará a voar para Bonito (MS), Dourados (MS) e Parnaíba (PI), o que fará a companhia alcançar a de 59 aeroportos no Brasil. Ao todo, estão sendo inauguradas pela empresa no Brasil neste segundo semestre 12 novas rotas domésticas, além de seis internacionais.

Frota, ocupação e voos

Em agosto de 2025, a frota da Latam no Brasil chegou a 169 aeronaves. Ao final de 2019, a empresa contava com 158 aviões. No mesmo mês deste ano, a taxa de ocupação da alcançou 86% nos voos domésticos, acima da média de 82% registrada em agosto de 2019. No mercado internacional, o índice chegou a 87%, levemente superior aos 86% observados seis anos antes.

No doméstico, foram 736 voos por dia em agosto de 2025, frente a 616 em 2019. No internacional, a média foi de 64 voos diários, uma queda ante 89 em 2019. Somando os dois mercados, a Latam realizou 800 voos diários no Brasil, um aumento de 13,5% na mesma base comparativa.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedade rural

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedades rurais

Conab realizará leilões de compra de 41,5 mil toneladas de milho

Lei controversa sobre extremismo online entra em vigor na Rússia

Reconhecer um Estado palestino 'não é simbólico', diz ministra de Autoridade Palestina

Supermercados não são obrigados a fornecer sacolas, decide STF

O que está em jogo no julgamento histórico de Bolsonaro

Zagueiro equatoriano Hincapié é emprestado ao Arsenal pelo Leverkusen

Eduardo afirma que Tarcísio não é o candidato esperado pelo eleitor bolsonarista

Seis estados estão acima da média de inovação do país, mostra ranking

Olympique de Marselha transfere Rabiot para o Milan e se reforça com Pavard