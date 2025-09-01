Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS
O cantor Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido como Yuri Ramirez, 47, foi morto a tiros na casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande, na manhã do último sábado (30).
O que aconteceu
Yuri Ramirez foi baleado oito vezes e morreu no local. O corpo dele foi encontrado em um dos quartos do imóvel. Dois homens armados se passaram por policiais, arrombaram o portão e entraram na casa onde o cantor vivia.
Perícia encontrou 12 cápsulas de pistola na cena do crime. De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.
Proprietária do imóvel informou que cedeu um dos quartos da casa a um amigo de seu filho. Segundo ela, Yuri Ramirez precisava de um endereço fixo para informar ao juízo. Inicialmente, os criminosos encontraram o filho da dona da casa dormindo no sofá da sala e, ao constatarem que não se tratava da pessoa que procuravam, seguiram até o quarto dela, onde também não encontraram o alvo. Por fim, foram até o outro cômodo da casa, onde localizaram a vítima.
Cantor foi encontrado sem roupas. Yuri Ramirez tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele cumpria prisão domiciliar na casa onde foi morto.
Vítima já havia sido condenada por tráfico de drogas. Em 2018, ele também foi preso em Goiânia por usar um documento falso. Na época, a investigação da polícia apontou que o cantor era integrante do PCC e atuava traficando armas e drogas na cidade.
Polícia investiga se morte do cantor tem alguma ligação com o tráfico. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso, registrado como homicídio qualificado.
Yuri era cantor e compositor. Ele iniciou a carreira musical ainda na adolescência, quando começou a compor suas primeiras canções.