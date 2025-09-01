Topo

Notícias

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

Apesar da carreira na música, Yuri Ramirez acumulava antecedentes criminais - Reprodução
Apesar da carreira na música, Yuri Ramirez acumulava antecedentes criminais Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 12h29

O cantor Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido como Yuri Ramirez, 47, foi morto a tiros na casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande, na manhã do último sábado (30).

O que aconteceu

Yuri Ramirez foi baleado oito vezes e morreu no local. O corpo dele foi encontrado em um dos quartos do imóvel. Dois homens armados se passaram por policiais, arrombaram o portão e entraram na casa onde o cantor vivia.

Perícia encontrou 12 cápsulas de pistola na cena do crime. De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.

Proprietária do imóvel informou que cedeu um dos quartos da casa a um amigo de seu filho. Segundo ela, Yuri Ramirez precisava de um endereço fixo para informar ao juízo. Inicialmente, os criminosos encontraram o filho da dona da casa dormindo no sofá da sala e, ao constatarem que não se tratava da pessoa que procuravam, seguiram até o quarto dela, onde também não encontraram o alvo. Por fim, foram até o outro cômodo da casa, onde localizaram a vítima.

Cantor foi encontrado sem roupas. Yuri Ramirez tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele cumpria prisão domiciliar na casa onde foi morto.

Vítima já havia sido condenada por tráfico de drogas. Em 2018, ele também foi preso em Goiânia por usar um documento falso. Na época, a investigação da polícia apontou que o cantor era integrante do PCC e atuava traficando armas e drogas na cidade.

Polícia investiga se morte do cantor tem alguma ligação com o tráfico. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso, registrado como homicídio qualificado.

Yuri era cantor e compositor. Ele iniciou a carreira musical ainda na adolescência, quando começou a compor suas primeiras canções.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Julgamento sobre tentativa de golpe de Estado pode ser marco para democracia brasileira, diz Barroso

Alta Mogiana encerra colheita de café 2025 com produtividade até 30% menor

VerÃ£o de 2025 foi o mais quente registrado no Reino Unido

Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos

Anormal seria se não houvesse tensão por causa do 8 de janeiro, diz Barroso

Área tratada com aplicação de defensivos cresce 3,1% no Brasil no 1º semestre

EUA endurecem vistos para brasileiros, reforçam política migratória e ameaçam turismo

Ioga vira ferramenta de soft power para a Índia

Chegada de 46 afegãos e legado de Merkel inflamam debate migratório na Alemanha

'Bolsonaro deve cumprir pena em cela, não em casa', defende jurista

Chance de La Niña na Primavera deste ano já supera 50%; veja os possíveis efeitos