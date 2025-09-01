Topo

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: consulte datas das retiradas

Aplicativo da Caixa Econômica Federal para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil
01/09/2025 05h30

O calendário oficial do saque-aniversário do FGTS em 2025 já foi anunciado pelo governo federal. A liberação acontece de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro já pode resgatar o valor correspondente.

Cronograma do saque-aniversário em 2025

  • Nascidos em janeiro: de 2/01 a 31/03/2025
  • Fevereiro: de 3/02 a 30/04/2025
  • Março: de 3/03 a 30/05/2025
  • Abril: de 1/04 a 30/06/2025
  • Maio: de 2/05 a 31/07/2025
  • Junho: de 2/06 a 29/08/2025
  • Julho: de 1/07 a 30/09/2025
  • Agosto: de 1/08 a 31/10/2025
  • Setembro: de 1/09 a 28/11/2025
  • Outubro: de 1/10 a 30/12/2025
  • Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026
  • Dezembro: de 1/12/2025 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque tradicional do FGTS. Ela autoriza o trabalhador a retirar anualmente uma parte do saldo disponível em suas contas no mês do aniversário. Porém, quem opta por essa forma não tem direito ao saque total em caso de demissão, ficando restrito apenas ao recebimento da multa rescisória.

No modelo padrão — o chamado saque-rescisão —, quando ocorre demissão sem justa causa, o trabalhador recebe todo o saldo do FGTS, além da multa rescisória de 40%, quando aplicável.

O valor do saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir à modalidade?

A escolha pelo saque-aniversário é opcional e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Nessas plataformas, é preciso informar uma conta bancária para crédito do valor, que, segundo a Caixa, cai em até 5 dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar ao saque-rescisão pelo app, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer 25 meses após o pedido.

Qual o valor do saque?

O montante liberado depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional que cresce conforme o valor acumulado.

Confira a tabela:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: consulte datas das retiradas

