Calendário de pagamentos do INSS de setembro é liberado; confira

01/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente ao mês de setembro de 2025. A liberação seguirá a numeração final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade nos repasses.

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus valores depositados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional terão os créditos realizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS processa mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são destinados a quem recebe até o salário mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a segurados com rendimentos superiores.

Para conferir a data exata de recebimento, é necessário observar o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando sempre o verificador final. Informações detalhadas também podem ser consultadas pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha cadastrada na conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, os segurados podem entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias, além de suporte com atendentes em horário comercial.

No Meu INSS, além de verificar o extrato de pagamento, o usuário consegue atualizar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

