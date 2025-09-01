BYD recua na bolsa após forte queda no lucro trimestral

Por Donny Kwok

HONG KONG (Reuters) - As ações da montadora chinesa de carros eletrificados BYD caíram nesta segunda-feira, após publicação dos resultados trimestrais da companhia que mostraram que o lucro caiu pela primeira vez em mais de três anos.

A empresa ainda informou nesta segunda-feira que a produção caiu pelo segundo mês consecutivo em agosto, enquanto as vendas na China recuaram 14,3% em relação ao ano anterior, em meio a uma violenta guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo.

A BYD fabricou 353.090 veículos elétricos e híbridos plug-in globalmente no mês passado, uma queda de 3,78% em relação ao ano anterior, após uma queda de 0,9% em julho, de acordo dados enviados ao mercado de Hong Kong nesta segunda-feira.

Analistas têm afirmado a vantagem competitiva da BYD está sendo corroída pelos esforços do governo chinês para impedir uma guerra de preços no setor.

O lucro líquido da maior produtora de veículos elétricos do mundo caiu 30% no segundo trimestre, para 6,4 bilhões de iuans (US$895 milhões), em relação ao ano anterior. Isso se seguiu a uma duplicação do lucro no primeiro trimestre.

As ações da BYD listadas em Hong Kong fecharam em queda de 5,2%. Os papeis listados em Shenzhen, encerraram em baixa de 3,8%.

A BYD aumentou as vendas rapidamente nos últimos anos, aproveitando sua cadeia de suprimentos verticalmente integrada para financiar cortes agressivos de preços e liderar uma guerra que já dura anos no setor automotivo da China.

Mas as autoridades chinesas, preocupadas com a saúde do setor, ordenaram que as montadoras parassem com os cortes de preços.

Os analistas da Jefferies disseram que o "surpreendente desempenho inferior" da BYD decorreu de "uma confluência marcada por vendas fracas e ventos contrários estruturais que corroem sua outrora formidável competitividade".

"Em resumo, o 'trem da alegria' da BYD - alimentado por escala, cortes de custos e liderança tecnológica - perdeu velocidade. Até que recupere o ímpeto, parece provável um desempenho inferior", acrescentou.

A BYD tem como meta vendas globais de 5,5 milhões de carros este ano, mas até o final de julho, vendeu apenas 2,49 milhões, o equivalente a 45% do objetivo.