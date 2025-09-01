Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30
Entenda
Para solicitar o e-Visto, é necessário receber o aceite de participação na COP30, emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). A emissão é gratuita para todos que receberem a confirmação do credenciamento.
A recomendação é que o pedido seja feito assim que o aceite for recebido. O prazo máximo para fazer a solicitação é 10 de novembro, enquanto o tempo previsto entre a submissão do pedido e a emissão do documento é de dez dias úteis.
O e-Visto COP30 é válido até 31 de dezembro de 2025 e permite múltiplas entradas no país dentro do período. O documento deve ser apresentado na chegada ao país, em formato digital ou impresso. Menores de 18 anos devem solicitar o visto físico em consulado.
Confira o passo a passo para solicitar o e-Visto:
1. Confirme sua elegibilidade
- Verifique se sua participação na COP30 foi aprovada pela UNFCCC;
- Confirme se sua nacionalidade exige visto para o Brasil.
2. Acesse o Portal de Solicitação
- Após aprovação pela UNFCCC, você receberá um e-mail com o link para o e-Visto;
- Acesse o portal eletrônico por meio do link.
3. Prepare os documentos necessários
- Foto estilo passaporte, fundo branco (padrão ICAO);
- Cópia colorida do passaporte válido (ordinário, oficial/de serviço, laissez-passer ou diplomático);
- Comprovante oficial de inscrição na COP30.
4. Preencha o formulário online
- Preencha com informações completas e corretas;
- Anexe todos os documentos exigidos.
5. Envie a solicitação
- Revise todas as informações antes de enviar;
- Submeta a solicitação no portal eletrônico.
6. Aguarde o processamento
- Pode levar até dez dias úteis;
- As notificações serão enviadas para o e-mail informado.
7. Receba seu e-Visto
- Após a aprovação, o e-Visto será enviado eletronicamente;
- Imprima ou salve no celular para apresentar na chegada.
8. Entrada no Brasil
- Apresente o e-Visto e o passaporte na imigração;
- Respeite o período e a validade do visto.