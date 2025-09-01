Boxeadora argelina campeã dos Jogos Olímpicos de Paris inicia batalha judicial contra testes de feminilidade

Ao contestar judicialmente os novos testes de feminilidade impostos pela World Boxing, a boxeadora argelina Imane Khelif dá início a uma disputa que ultrapassa os limites do boxe e envolve também o atletismo, a natação e todo o universo olímpico.

Nesta segunda-feira (1°), o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), com sede em Lausanne, na Suíça, divulgou um comunicado confirmando o recurso apresentado em 5 de agosto pela campeã olímpica da categoria até 66 kg, que se tornou alvo de polêmica sobre sua identidade de gênero durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Khelif solicita a anulação da decisão tomada pela World Boxing no fim de maio, que a excluiu do torneio de Eindhoven em junho por não ter realizado o novo teste cromossômico exigido, para provar que se trata de uma "mulher". Desde então, ela foi impedida de participar de todas as competições organizadas pela entidade.

A atleta também pede autorização para competir "sem teste" no Campeonato Mundial de Liverpool, que começa na quinta-feira (4) e vai até 14 de setembro. No entanto, o TAS já negou efeito suspensivo ao recurso, o que torna improvável sua participação. A data da audiência ainda não foi definida.

Atletas trans e intersexo

Durante os Jogos de Paris, Khelif foi alvo de ataques e de uma campanha de desinformação, assim como a taiwanesa Lin Yu-ting, ambas acusadas de serem "homens lutando contra mulheres". Aos 26 anos, Khelif venceu a final da categoria até 66 kg.

Nascida e criada como mulher, a argelina foi acusada pela antiga federação de boxe olímpico, a IBA, de possuir "cromossomos XY". Por isso, foi banida do Mundial de 2023, apesar de sempre ter competido na categoria feminina sem qualquer controvérsia anterior.

O recurso apresentado por Khelif abre espaço para o primeiro debate judicial sobre a retomada dos testes genéticos para determinar o sexo biológico no esporte internacional ? prática que vigorou nos Jogos Olímpicos entre 1968 e 1996 e que agora volta a ser adotada por entidades como a World Boxing, a World Athletics e a Federação Internacional de Natação.

O novo teste, feito por PCR, condiciona o acesso à categoria feminina à ausência do gene SRY, localizado no cromossomo Y e associado à masculinidade. Seus defensores destacam a simplicidade do método. No entanto, esse tipo de triagem exclui atletas trans e também mulheres intersexo que possuem cromossomos XY, uma das formas de intersexualidade.

O COI estuda o tema desde junho

Apesar de não ser uma novidade, esse tipo de teste foi abandonado após os Jogos de Atlanta em 1996, diante de críticas da Associação Médica Mundial, de organizações de direitos humanos e da comunidade científica.

"O sexo biológico é muito mais complexo do que a equação 'XY = homem'", alertou recentemente o cientista australiano Andrew Sinclair, descobridor do gene SRY em 1990, em artigo publicado no jornal The Conversation.

Segundo ele, além dos cromossomos, características gonadais, hormonais e sexuais secundárias também influenciam a definição de sexo ? uma complexidade que se reflete nas pessoas intersexo, que podem representar até 1,7% da população, segundo a bióloga norte-americana Anne Fausto-Sterling.

Há ainda casos de pessoas com cromossomos XY que são total ou parcialmente insensíveis à testosterona, como a atleta espanhola Maria José Martinez-Patino, especialista em corridas com barreiras, que foi impedida de competir nos Jogos de Seul em 1988 e se tornou a primeira a contestar com sucesso os testes de feminilidade.

Diante da pressão gerada pelos novos testes da World Athletics e da World Boxing, a nova presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, criou em junho um grupo de trabalho para discutir o acesso à categoria feminina das competições. A expectativa é que esse grupo estabeleça diretrizes claras.

Desde o fim de 2021, o COI vinha apenas recomendando às federações internacionais que evitassem "presumir" vantagens competitivas injustas com base na intersexualidade, aparência física ou identidade de gênero das atletas.

(Com AFP)