Topo

Notícias

Bolsas da Europa operam em alta modesta, com destaque para setores farmacêutico e de defesa

01/09/2025 07h01

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta segunda-feira, com destaque para ações dos setores farmacêutico e de defesa, enquanto investidores avaliam os últimos dados de manufatura e desemprego da zona do euro.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,23%, a 551,38 pontos.

Em Copenhague, a ação da Novo Nordisk subia 2,6%, após a empresa farmacêutica dinamarquesa revelar estudo mostrando que seu medicamento para perda de peso, o Wegovy, reduziu o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em 57% em comparação ao Mounjaro e ao Zepbound, da concorrente americana Eli Lilly. No horário acima, o subíndice europeu do setor farmacêutico tinha ganho de 0,7% no horário acima.

Já em Londres, a BAE Systems exibia alta de 2%, após garantir contrato de 10 bilhões de libras para construir navios de guerra para a Noruega. Outras ações britânicas de defesa se beneficiavam, caso da Rolls-Royce (+2,1%) e da Babcock (+3,3%).

No noticiário macroeconômico, pesquisa da S&P Global apontou que o PMI industrial da zona do euro subiu para 50,7 em agosto, um pouco mais do que inicialmente estimado. Ainda no bloco, a taxa de desemprego voltou para a mínima recorde de 6,2% em julho.

A liquidez na Europa tende a ser mais restrita em função do feriado do Dia do Trabalho nos EUA, que deixará os mercados americanos fechados hoje.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris também avançava 0,20% e a de Frankfurt ganhava 0,36%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,48% e 0,29%. Na contramão, a de Madri caía 0,14%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Em Cúpula de Cooperação de Xangai, Xi Jinping critica 'mentalidade de Guerra Fria' em meio a tensões com EUA

Taxa de desemprego na zona do euro registra leve queda, a 6,2%, em julho

Justiça condena Volkswagen por trabalho escravo em fazenda no Pará

Xi e Putin criticam o Ocidente durante reunião de cúpula na China

Terremoto de magnitude 6 mata 622 pessoas no Afeganistão

Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado

Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Leste do Afeganistão é atingido por terremoto devastador: mais de 800 pessoas morreram

Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Quem vai julgar Bolsonaro no STF? Entenda papel da Primeira Turma

Donald Trump, presidente dos EUA, tem CPF no Brasil?