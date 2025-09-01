Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos na China após PMIs industriais

01/09/2025 06h16

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com ganhos na China, após pesquisas mostrarem uma leve melhora na atividade industrial chinesa, sugerindo que a manufatura na segunda maior economia do mundo resiste aos efeitos da política tarifária dos EUA.

Nos mercados da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,46%, a 3.875,53 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,87%, a 2.464,83 pontos.

Levantamento da S&P Global com a RatingDog apontou que o PMI industrial chinês aumentou para 50,5 em agosto, ante 49,5 em julho, com a leitura acima de 50 sugerindo que a atividade manufatureira voltou a se expandir. Antes disso, o PMI industrial oficial da China havia apresentado discreta alta no mês passado, para 49,4.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng saltou 2,15% em Hong Kong, a 25.617,42 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,24% em Tóquio, a 42.188,79 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 1,35% em Seul, a 3.142,93 pontos, e o Taiex cedeu 0,67% em Taiwan, a 24.071,73 pontos.

Apenas em Hong Kong, a ação do Alibaba disparou 18,5%, diante do otimismo com o negócio de nuvem da gigante chinesa de comércio eletrônico e também após recentes relatos de que a empresa desenvolveu um chip de IA. Na sexta-feira (29), o ADR do Alibaba subiu 12,9% em Nova York, em reação a balanço trimestral. Por outro lado, a BYD tombou 5,24% nos negócios de Hong Kong hoje, após a montadora chinesa de veículos elétricos decepcionar com seus últimos números de lucro e receita.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.927,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Em Cúpula de Cooperação de Xangai, Xi Jinping critica 'mentalidade de Guerra Fria' em meio a tensões com EUA

Taxa de desemprego na zona do euro registra leve queda, a 6,2%, em julho

Justiça condena Volkswagen por trabalho escravo em fazenda no Pará

Xi e Putin criticam o Ocidente durante reunião de cúpula na China

Terremoto de magnitude 6 mata 622 pessoas no Afeganistão

Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado

Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Leste do Afeganistão é atingido por terremoto devastador: mais de 800 pessoas morreram

Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Quem vai julgar Bolsonaro no STF? Entenda papel da Primeira Turma

Donald Trump, presidente dos EUA, tem CPF no Brasil?