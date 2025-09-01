Bolsa Família de setembro: veja calendário de pagamentos do benefício

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os pagamentos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.

A única exceção é em dezembro, quando o repasse é antecipado para que todas as famílias recebam antes do Natal, sendo finalizado no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Próximos calendários

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por lar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança com até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para continuar no programa

Para permanecer recebendo o Bolsa Família, é necessário cumprir algumas condições relacionadas à educação e à saúde:

garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação em dia conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária dos pagamentos. Por isso, é essencial que as famílias estejam atentas às obrigações do programa.