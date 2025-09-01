Topo

Notícias

BNDES seleciona fundos para projetos de economia "verde"

01/09/2025 09h13

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES anunciou nesta segunda-feira edital para selecionar fundos de investimento estruturados para projetos de descarbonização de processos industriais, transição energética, infraestrutura para adaptação climática, tecnologia para agricultura verde, restauração ecológica, reflorestamento e conservação de florestas, segundo comunicado.

O banco de fomento afirmou que o orçamento é de R$5 bilhões e prevê investimentos em dois tipos de fundos: Equity e Crédito. O resultado será divulgado em janeiro de 2026.

A instituição pretende selecionar até cinco fundos de equity, somando até R$4 bilhões em aportes do BNDES, com o restante para até dois fundos de crédito.

O banco afirmou que estima que cerca de R$13 bilhões de capital privado para a iniciativa sejam atraídos, alcançando um volume total de R$18 bilhões em investimentos.

Nos fundos de equity, o braço de participações BNDESPAR terá até 25% de envolvimento no capital comprometido, com a subscrição de cotas no valor de até R$1 bilhão por fundo na modalidade de transformação ecológica e de até R$500 milhões para "soluções baseadas na natureza".

Os fundos de crédito terão participação da BNDESPAR de até 50% do capital.

(Texto Alberto Alerigi Jr.)

