Topo

Notícias

Bia Haddad é eliminada por Anisimova, que vai enfrentar Swiatek nas quartas do US Open

01/09/2025 23h53

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu na noite desta segunda-feira (1º) para a americana Amanda Anisimova, que vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek nas quartas de final do US Open. 

Anisimova, número nove do ranking da WTA, derrotou Bia Haddad (22ª) por 6-0 e 6-3 na partida de encerramento da jornada em Nova York. 

Bia Haddad, a última latino-americana que seguia viva no torneio, esperava se classificar para as quartas de final deste Grand Slam pelo segundo ano consecutivo. 

Mas o duelo foi difícil desde o início na quadra central, onde a apaixonada torcida brasileira tentou equilibrar seu apoio à jogadora da casa. 

Anisimova dominou com seu saque poderoso em um primeiro set fugaz de 26 minutos, no qual Bia Haddad conquistou apenas três pontos na devolução e foi quebrada em todos os seus três saques. 

Na quadra Arthur Ashe, a maior do mundo, com 23.000 lugares, os gritos de "Bia! Bia!" tentavam se fazer ouvir e reanimar a jogadora paulista. 

No início do segundo set, Bia Haddad conseguiu sua primeira quebra e empatou em 1 a 1, resistindo às longas trocas de golpes com sua forte adversária. 

Mas a canhota brasileira não manteve a pequena reação, e Anisimova não lhe deu outras oportunidades até garantir sua primeira classificação para as quartas de final do US Open.

"Fazia alguns anos que eu não jogava aqui e adoro esta atmosfera", disse Anisimova. "Gostaria que houvesse um pouco mais de carinho, mas havia muitos fãs brasileiros". 

As quartas de final terão um reencontro antecipado com a estrela polonesa Iga Swiatek, que obteve um placar devastador de 6-0 e 6-0 contra Anisimova na final de Wimbledon, em 12 de julho. 

"Quem imaginaria que jogaríamos novamente tão cedo?", questionou Anisimova. "Estou animada e espero que seja uma grande partida... desta vez".

--- Jogos desta segunda-feira do US Open

- Oitavas de final (simples feminino)

Amanda Anisimova (EUA/N.8) x Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) 6-0, 6-3

Karolína Muchová (CZE/N.11) x Marta Kostyuk (UCR/N.27) 6-3, 6-7 (0/7), 6-3

Naomi Osaka (JPN/N.23) x Cori Gauff (EUA/N.3) 6-3, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.2) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.13) 6-3, 6-1

bds/raa/cl/gbv/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Bia Haddad é eliminada por Anisimova, que vai enfrentar Swiatek nas quartas do US Open

Colômbia, Uruguai e Paraguai tentam vaga na Copa-2026 em rodada com despedida de Messi

Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

Defesa Civil de Gaza reporta 13 mortos em bombardeios aéreos israelenses

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, Sudão (grupo armado)

Sinner atropela Bublik e vai enfrentar Musetti nas quartas do US Open

Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão, diz grupo armado

Zé Trovão é condenado a idenizar em R$ 50 mil ex-companheira por danos morais

CPMI do INSS tem briga entre senadora e deputada

Darwin Núñez volta a ser convocado pelo Uruguai; Laquintana é novidade