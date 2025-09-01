Topo

Bessent diz não estar preocupado com posição do dólar em relação ao euro

01/09/2025 16h59

ARLINGTON, Virgínia (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que não está preocupado com a posição do dólar em relação ao euro, que, segundo ele, deveria estar forte devido às políticas de expansão fiscal na Europa.

"Liderada pela Alemanha, a Europa está tendo uma grande expansão fiscal", disse Bessent em uma entrevista. "O mercado está ... fazendo um bom trabalho."

(Por Jeff Mason e Andrea Shalal)

