Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

01/09/2025 22h45

A Bélgica reconhecerá o Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou nesta terça-feira (2, data local) o ministro belga das Relações Exteriores, Maxime Prévot.

"Palestina será reconhecida pela Bélgica durante a sessão da ONU! E serão impostas sanções firmes contra o governo israelense", escreveu o chefe da diplomacia belga no X.

A Bélgica se soma assim a vários países ocidentais, como França e Reino Unido, que também anunciaram que reconhecerão o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York.

bur-lgo/mas/mel/am

© Agence France-Presse

