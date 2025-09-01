Topo

Notícias

Barroso: 7 de setembro deve ocorrer dentro da normalidade, mesmo com desenrolar de julgamento

Rio

01/09/2025 13h35

Para o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, as comemorações pelo 7 de setembro devem ocorrer dentro da normalidade, mesmo com o desenrolar do julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo central da tentativa de golpe de Estado. "É a data da Independência do Brasil que deve ser comemorada com alegria por liberais, por conservadores e por progressistas. Não há nenhuma razão para haver nenhum tipo de tensão no século 21", disse a jornalistas durante participação em evento no Rio de Janeiro.

Em seu entendimento, é preciso distender o País, o que não implica "abdicar da própria convicção", mas apenas "viver de uma forma civilizada".

"Acho que quem é conservador deve defender os seus pontos de vista, quem é progressista deve defender os seus. Ter respeito e consideração pelo outro não significa abrir mão de suas próprias convicções. Alternância do poder é uma bênção ", pontuou o presidente do STF.

Barroso, cuja presidência termina no próximo dia 28 de setembro após um mandato de dois anos, avaliou o período de maneira positiva.

"Conseguimos uma relação harmoniosa com os poderes. Tivemos muitos avanços que não ficaram tão evidentes, como iniciativas para inclusão de gênero e raça, compromisso com questões climáticas, maior acesso à informação. São mudanças com menos apelo, mas importantes para o Judiciário", listou o presidente do STF.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF contra PCC

Menino de 11 anos é morto a tiros ao brincar de tocar campainha nos EUA

Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede para STF autorizar visita de Lira

'Não tenho medo', diz Gattuso antes da estreia à frente da seleção italiana

Barroso: 7 de setembro deve ocorrer dentro da normalidade, mesmo com desenrolar de julgamento

Julgamento de Bolsonaro e demais réus exige serenidade, sem interferências, diz Barroso

Julgamento sobre tentativa de golpe de Estado pode ser marco para democracia brasileira, diz Barroso

Alta Mogiana encerra colheita de café 2025 com produtividade até 30% menor

UE defende Mercosul com concessão para a França

VerÃ£o de 2025 foi o mais quente registrado no Reino Unido

Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos