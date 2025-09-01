Balsa com instrumentos naufraga durante festa com banda de pagode na BA

Uma balsa naufragou ontem durante o show da banda de pagode O Cínico, na orla da praia da Ribeira, em Salvador. Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Banda se apresentava em festa improvisada, quando embarcação afundou. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas entrando no mar para tentar recuperar instrumentos musicais que caíram na água.

Banda publicou que a embarcação afundou por excesso de peso. Nas redes sociais, um dos membros da banda conta que alguns instrumentos foram perdidos devido à água e ressaltou que ninguém se afogou.

Não teve ninguém machucado, ninguém afogado e o importante é isso. O restante a gente corre atrás e constrói. Vamos orar para Deus e construir tudo de novo Banda O Cínico

A Marinha do Brasil informou que não foi comunicada previamente sobre o evento, como exigem as normas. Em nota, ressaltou que essa comunicação é obrigatória e de responsabilidade do organizador. A instituição também afirmou que está adotando medidas para identificar os responsáveis e tomar as providências cabíveis, conforme as atribuições da Autoridade Marítima.

Segundo as Normas da Autoridade Marítima, eventos náuticos em águas brasileiras precisam de autorização prévia da Capitania dos Portos. Para isso, os organizadores devem fazer uma solicitação formal no prazo estipulado, incluindo um plano de segurança, dados sobre as embarcações, percurso, número estimado de participantes, além da comprovação de que os condutores são habilitados e as embarcações estão em condições seguras de operação.