Topo

Notícias

Balsa com instrumentos naufraga durante festa com banda de pagode na BA

Angela Celeste
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 12h08Atualizada em 01/09/2025 12h08

Uma balsa naufragou ontem durante o show da banda de pagode O Cínico, na orla da praia da Ribeira, em Salvador. Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Banda se apresentava em festa improvisada, quando embarcação afundou. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas entrando no mar para tentar recuperar instrumentos musicais que caíram na água.

Banda publicou que a embarcação afundou por excesso de peso. Nas redes sociais, um dos membros da banda conta que alguns instrumentos foram perdidos devido à água e ressaltou que ninguém se afogou.

Não teve ninguém machucado, ninguém afogado e o importante é isso. O restante a gente corre atrás e constrói. Vamos orar para Deus e construir tudo de novo Banda O Cínico

A Marinha do Brasil informou que não foi comunicada previamente sobre o evento, como exigem as normas. Em nota, ressaltou que essa comunicação é obrigatória e de responsabilidade do organizador. A instituição também afirmou que está adotando medidas para identificar os responsáveis e tomar as providências cabíveis, conforme as atribuições da Autoridade Marítima.

Segundo as Normas da Autoridade Marítima, eventos náuticos em águas brasileiras precisam de autorização prévia da Capitania dos Portos. Para isso, os organizadores devem fazer uma solicitação formal no prazo estipulado, incluindo um plano de segurança, dados sobre as embarcações, percurso, número estimado de participantes, além da comprovação de que os condutores são habilitados e as embarcações estão em condições seguras de operação.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos

Anormal seria se não houvesse tensão por causa do 8 de janeiro, diz Barroso

Área tratada com aplicação de defensivos cresce 3,1% no Brasil no 1º semestre

EUA endurecem vistos para brasileiros, reforçam política migratória e ameaçam turismo

Chegada de 46 afegãos e legado de Merkel inflamam debate migratório na Alemanha

'Bolsonaro deve cumprir pena em cela, não em casa', defende jurista

Chance de La Niña na Primavera deste ano já supera 50%; veja os possíveis efeitos

Guiana apoiará 'tudo' que combata 'qualquer ameaça' à sua segurança após mobilização dos EUA

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

Landim: 'Lição do julgamento é que democracia é nossa, não dos militares'

Coreia do Sul bateu recorde de exportações de semicondutores em agosto