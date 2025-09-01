Topo

Notícias

Avião que levava chefe da UE sofreu bloqueio de GPS na Bulgária

01/09/2025 10h54

Avião que levava chefe da UE sofreu bloqueio de GPS na Bulgária - Aeronave registrou interferência quando se preparava para pousar, e pilotos precisaram recorrer a ferramentas de navegação terrestre. Comissão Europeia atribui causa do incidente à Rússia.Um avião que levava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sofreu uma interferência de GPS quando se preparava para pousar em Plovdiv, na Bulgária, neste domingo (31/08).

Segundo informou a Comissão Europeia, autoridades búlgaras acreditam que a Rússia esteja por trás do incidente. Ainda não está claro, porém, se a aeronave foi deliberadamente visada, já que tais ataques são relativamente comuns na região.

"Durante o voo que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, o sinal de satélite utilizado pelo sistema de navegação GPS da aeronave foi perdido", disse o governo búlgaro em um comunicado.

"Para garantir a segurança do voo, os serviços de controle aéreo imediatamente ofereceram um método alternativo de pouso, utilizando ferramentas de navegação terrestre",macrescentou a nota.

De acordo com o jornal Financial Times, o avião teve que permanecer no ar por cerca de uma hora a mais do que o planejado e os pilotos utilizaram mapas de papel para garantir o pouso.

O voo fretado pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Plovdiv, no sul do país.

Von der Leyen estava na Bulgária como parte de uma visita por sete países da União Europeia no leste do continente, considerados mais expostos a ameaças híbridas de Moscou. A comissão descreveu a viagem como um gesto de apoio aos países-membros expostos aos riscos decorrentes da proximidade com a Rússia ou sua aliada Belarus desde o início da guerra na Ucrânia.

"Interferência flagrante realizada pela Rússia"

"As autoridades búlgaras suspeitam que essa interferência flagrante foi realizada pela Rússia", disse a porta-voz da comissão, Arianna Podesta, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Ameaças e intimidações são um componente regular do comportamento hostil da Rússia. [...] É claro que isso apenas reforçará ainda mais nosso compromisso inabalável de ampliar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia", completou.

A região tem enfrentado "muitas atividades de interferência e falsificação de sinal", disse outro porta-voz da comissão. Várias empresas suspeitas de envolvimento em casos similares já foram sancionadas pelo bloco.

A Europa aumentou os gastos militares e busca melhorar sua prontidão defensiva após a invasão da Ucrânia, diante de um temor de que a guerra poderia envolver outros países no futuro.

gq/bl (AFP, Reuters)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto devido a cortes

Aumentar tensões com EUA sobre tarifas comerciais teria sido imprudente, diz presidente do Conselho Europeu

Organização de Xangai adverte que não se deve 'reinterpretar' acordo com o Irã para restaurar sanções

Veja como se precaver de golpes por telefone que usam técnica 'spoofing'

'Objetivo é segurança com respeito à dignidade humana', diz chefe da nova força policial de imigração em Portugal

Geologia e casas frágeis: por que Afeganistão sofre tanto com terremotos

Ataques com drones russos contra a Ucrânia diminuíram em agosto, segundo análise da AFP

Togo abre mercado para sementes do Brasil; Indonésia permite bovinos vivos

Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro

México inicia 'nova era' do Judiciário exposto ao controle político e criminal

Gaza: ONGs lançam campanha em solidariedade a jornalistas palestinos e pretendem criar redação flutuante