Aumentar tensões com EUA sobre tarifas comerciais teria sido imprudente, diz presidente do Conselho Europeu

01/09/2025 11h32

BRUXELAS (Reuters) - A escalada das tensões com os Estados Unidos sobre as tarifas comerciais teria sido um risco imprudente a ser assumido enquanto as fronteiras orientais da Europa permanecem ameaçadas, disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, nesta segunda-feira.

"É por isso que... escolhemos a diplomacia em vez da escalada. Demos espaço para o diálogo, escolhemos a contenção, porque somos responsáveis", acrescentou ele, falando no Fórum Estratégico de Bled, na Eslovênia.

(Reportagem de Charlotte Van Campenhout)

