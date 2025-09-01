Atividade industrial da China cresce no ritmo mais rápido em 5 meses, mostra PMI privado

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu em agosto no ritmo mais rápido em cinco meses devido ao aumento de novos pedidos, segundo pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da RatingDog para a indústria da China, compilado pela S&P Global, subiu para 50,5 em agosto, de 49,5 em julho, superando as expectativas dos analistas de 49,7 em uma pesquisa da Reuters. A marca de 50 separa crescimento de contração.

O resultado foi melhor do que o de uma pesquisa oficial divulgada no domingo, que mostrou que a atividade industrial encolheu pelo quinto mês consecutivo.

"Notavelmente, o setor industrial está ajudando na recuperação, mas essa recuperação é irregular", disse Yao Yu, fundador da RatingDog.

"Com a demanda doméstica fraca, pedidos externos potencialmente no limite e recuperação lenta dos lucros, a durabilidade da melhora depende da verdadeira estabilização das exportações e da capacidade da demanda doméstica de acelerar o ritmo."

Os novos pedidos de exportação continuaram a contrair em agosto, marcando o quinto declínio mensal consecutivo, segundo a pesquisa da RatingDog.

Entretanto, o crescimento de novos pedidos em geral acelerou para o nível mais rápido desde março, levando a um acúmulo renovado de trabalho em atraso, de acordo com a pesquisa. A taxa de aumento dos negócios inacabados foi a mais rápida em seis meses.

Apesar das pressões maiores sobre a capacidade produtiva, os fabricantes permaneceram cautelosos nas contratações, optando, em vez disso, por demitir pessoal pelo quinto mês consecutivo.

Enquanto a China se esforça para conter o excesso de capacidade industrial, os custos médios de insumos aumentaram pelo ritmo mais acentuado desde novembro de 2024, mas ainda permaneceram abaixo da média para as séries. Os custos mais altos de matérias-primas foram citados como um dos principais motivos para o aumento das despesas.

Para lidar com o aumento dos custos, alguns produtores elevaram seus encargos de produção, enquanto outros não conseguiram repassar as despesas mais altas aos compradores devido à concorrência intensa, deixando os preços médios de venda inalterados em agosto.

Os prazos de entrega dos fornecedores aumentaram pelo sexto mês consecutivo em agosto, já que os entrevistados citaram atrasos nas remessas e restrições logísticas.

De modo geral, os chefes de fábrica permaneceram positivos em relação à perspectiva para a produção, com o otimismo atingindo o seu ponto mais alto desde março, em meio à expectativa de que as condições econômicas melhorem e de que os planos de expansão das empresas ajudem a impulsionar novas vendas.

