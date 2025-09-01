Atacante Alexander Isak vai ao Liverpool por £ 130 milhões, diz imprensa

Topo

01/09/2025 08h45

O Newcastle teria aceitado uma oferta recorde do Liverpool pelo atacante sueco Alexander Isak ao final de várias semanas de pressão, informou a imprensa britânica nesta segunda-feira (1°). 

Segundo os jornais The Athletic e The Telegraph, os dois clubes do norte da Inglaterra teriam chegado a um acordo por 130 milhões de libras (US$ 176 milhões ou R$ 954 milhões). 

Isak, de 25 anos, deve passar por exames médicos nessa segunda antes de assinar um contrato de seis anos com os Reds, no último dia de mercado, afirmou o The Athletic. 

O sueco (52 partidas), que ainda tinha três anos de contrato com o Newcastle, havia se negado a jogar desde que o clube rejeitou, no começo de agosto, uma oferta de 110 milhões de libras (806 milhões de reais). 

Isak chegou ao Newcastle em 2022 oriundo da Real Sociedad. 

Na Premier League, ele marcou 23 gols da temporada passada, o que permitiu ao Newcastle se classificar para a Liga dos Campeões ao terminar na quinta posição. 

No sábado, o centro-avante alemão Nick Woltemade (23 anos) assinou com o Newcastle vindo do Stuttgart por uma quantia próxima a 69 milhões de libras (505 milhões de reais), uma operação que desbloqueou a saída de Isak.

