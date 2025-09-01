Amanda Klein: Mercado vê dificuldade do governo cumprir meta fiscal em 2026

O orçamento de 2026 já nasce praticamente engessado, com 92,4% dos recursos comprometidos com despesas obrigatórias, aponta Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Segundo ela, sobra pouco para investimentos e políticas públicas.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026, enviado ao Congresso, prevê R$ 6,5 trilhões em gastos, dos quais apenas 7,6% são discricionários. A meta fiscal é de superávit primário de R$ 34,3 bilhões, mas há dúvidas sobre seu cumprimento.

O governo apresentou o projeto de lei orçamentária para 2026. 92,4% de tudo o que o governo tem para gastar no ano que vem serão destinados às chamadas despesas obrigatórias. Ou seja, é um orçamento que já chega com R$ 9,00 em cada R$ 10,00 comprometidos, com destino certo. Para investimento sobra muito pouco, o previsto é de R$ 83 bilhões. Amanda Klein, colunista

O salário mínimo terá um aumento real, ou seja, acima da inflação, assim como previsto em lei, chegará a R$ 1.631 no ano que vem, R$ 113 a mais do que é hoje. O governo prevê cumprir a meta de superávit primário de 0,25%. Hoje essa meta é zero. Amanda Klein

Ela ressalta que a meta fiscal depende de receitas ainda incertas e da aprovação de projetos no Congresso, o que traz insegurança ao cenário.

Mesmo assim, para fechar as contas, considera-se uma série de receitas que ainda precisam de aprovação do Congresso e outras que são incertas. Nos cálculos do BTG Pactual, a receita está superestimada em cerca de R$ 50 bilhões, com elevada dependência de receitas extraordinárias. Amanda Klein

O banco trabalha com o cumprimento da meta no limite inferior da banda. Em vez do superávit de 0,25, a União, no máximo, alcançaria déficit zero. E mesmo assim, seria necessário congelar cerca de R$ 20 bilhões em despesas. Já outros atores do mercado financeiro veem ainda mais dificuldade do governo em cumprir a meta fiscal, com déficit nas contas de alguns podendo chegar a R$ 100 bilhões. Veja como é tudo muito nebuloso. Amanda Klein, colunista

