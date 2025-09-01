Agricultura aprova zoneamento Agrícola para milho 2ª safra de 13 Estados e DF

Brasília, 1 - O Ministério da Agricultura aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para o cultivo de milho segunda safra no ciclo 2025/26. A medida, que consta das portarias de números de 384 a 397, foi publicada pela Secretaria de Política Agrícola do ministério no Diário Oficial da União (DOU).O zoneamento foi aprovado para o cultivo de milho para os Estados do Acre, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Para cada Estado, o ministério estabeleceu os períodos mais adequados para o plantio do cereal e indicou as cultivares mais adaptadas a cada unidade federativa.O zoneamento objetiva reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e orienta o produtor quanto ao período adequado para semeadura da oleaginosa em cada região de acordo com o solo e a variedade da cultura. A política define as áreas e os períodos de semeadura, de acordo com probabilidades de perdas de produtividade de 20%, 30% e 40%. A concessão de crédito rural e a cobertura de seguro rural estão vinculados ao Zarc.