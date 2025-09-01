Topo

Notícias

Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto devido a cortes

01/09/2025 11h33

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - A agência de refugiados da ONU planeja reduzir seu orçamento em quase um quinto no próximo ano devido a "restrições financeiras", mesmo com a guerra no Sudão e outras crises causando um aumento no número de pessoas que fogem de suas casas, segundo seu orçamento.

A agência Acnur também planeja fechar seu escritório no sul da África e eliminar cerca de 4.000 postos de trabalho, já que os cortes a deixarão com US$8,5 bilhões para gastar em 2026, abaixo dos US$10,2 bilhões em 2025, de acordo com o documento publicado online na segunda-feira.

O documento não entrou em detalhes sobre as restrições. As agências de ajuda humanitária foram abaladas pelos cortes de financiamento dos principais doadores, liderados pelos Estados Unidos e outras potências ocidentais que priorizaram os gastos com defesa, motivados pelos crescentes temores em relação à Rússia.

O órgão sediado em Genebra prevê que o número de pessoas deslocadas à força e apátridas aumente no próximo ano para um novo recorde global de 136 milhões, em comparação com 129,9 milhões em 2024.

O fechamento do escritório em Pretória, capital da África do Sul, entrará em vigor em 1º de outubro e outros escritórios absorverão suas operações, segundo o documento.

O sul da África abriga refugiados que fogem do conflito na República Democrática do Congo e os deslocados pela insurgência no norte de Moçambique.

Historicamente, os Estados Unidos têm sido, de longe, o maior doador da Acnur.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Balsa com instrumentos naufraga durante festa com banda de pagode na BA

Milei muda feriados para forçar fins de semana prolongados; entenda motivos

Testemunha aponta propina do PCC a Ciro Nogueira, diz site; senador nega

Polícia londrina acusa cerca de 50 pessoas por apoio a uma organização pró-palestina proibida

Como era o plano de fuga de Hytalo Santos e o marido: polícia detalha ações

Influente ex-ministro é condenado a quatro meses de prisão por pornografia infantil na Dinamarca

Houthis dizem ter lançado míssil contra navio-tanque ligado a Israel perto de Yanbu, na Arábia Saudita

Premiê do Reino Unido reformula equipe e nomeia ex-funcionária do Banco da Inglaterra como principal assessora econômica

Plantio de milho verão atinge 6,7% da área no Centro-Sul, mostra AgRural

Ministério da Agricultura apreende no 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto devido a cortes