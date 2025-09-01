'Acusação é gravíssima, mas frágil', diz Josias sobre Ciro Nogueira e o PCC

A acusação de que o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, teria recebido propina do PCC é gravíssima, mas ainda se apoia em provas frágeis, avalia Josias de Souza, colunista do UOL, no UOL News. Para ele, a Polícia Federal precisa esclarecer rapidamente o caso.

Informação veio de fonte anônima que teve contato direto com os dois chefes do esquema. De acordo com reportagem do ICL, uma testemunha afirma ter ouvido de Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, que a propina seria entregue a Ciro Nogueira. A revelação foi oficializada em depoimento à Polícia Federal, segundo o ICL. Até o momento, não há comprovação material, e Ciro Nogueira nega veementemente as acusações.

A acusação é gravíssima? E está, por hora, escorada em elementos frágeis. Josias de Souza, colunista

Então agora cabe à Polícia Federal esclarecer. O senador ficou muito irritado no final de semana e distribuiu pelo WhatsApp mensagem que ele dirigiu e encaminhou ao ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, dizendo que é fácil elucidar a acusação. Josias de Souza

Se foi no Senado que ele recebeu esse dinheiro, para entrar no Senado a pessoa precisa se identificar, há câmeras, há sistema de câmeras no Senado. Se foi ao gabinete do senador, a pessoa há de ter se identificado. Então, é preciso que a Polícia Federal elucide, e é isso que o senador pediu no ofício que encaminhou ao Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e se de fato a pessoa falou com a Polícia Federal, é imperioso que isso seja esclarecido, Fabiola. Josias de Souza

Josias destaca que a checagem de registros e imagens de segurança do Senado pode ser fundamental para esclarecer os fatos e que o próprio senador colocou seus sigilos à disposição das autoridades.

Com toda a contrariedade que o senador exibiu no ofício que endereçou ao ministro da Justiça e nas mensagens que difundiu pelo WhatsApp, o caso é grave. Como disse, a acusação está ainda escorada em elementos frágeis e a polícia precisa dizer meia dúzia de palavras sobre isso. Josias de Souza

Ciro é um personagem relevante demais para que uma nuvem como essa paire sobre a sua cabeça. É preciso elucidar isso o mais rápido possível, Fabio. Josias de Souza

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: