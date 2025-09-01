Ações de Xangai oscilam perto de máximas de 10 anos

XANGAI (Reuters) - As ações de Xangai ficaram perto de novas máximas de 10 anos, enquanto as ações de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, apoiadas pelo Alibaba, depois que o gigante do comércio eletrônico divulgou um forte crescimento impulsionado pela inteligência artificial, alimentando a confiança dos investidores na inovação chinesa.

** O otimismo no continente também foi apoiado pela promessa dos reguladores de consolidar a "boa tendência" do mercado de ações, que saltou 10% em agosto, em seu melhor mês em quase um ano.

** No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,6%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,2%.

** Os ganhos foram impulsionados por um aumento de 19% no Alibaba, um dos pesos pesados do índice, depois que a empresa de tecnologia disse que a inteligência artificial era fundamental para o crescimento de seus negócios de computação em nuvem.

** O presidente da China Europe Capital, Abraham Zhang, disse que o progresso do Alibaba em IA, incluindo seu avanço em chips de IA, "terá implicações de longo alcance para toda a cadeia de valor de IA da China" e representa um "momento decisivo" para o setor.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,24%, a 42.188 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,15%, a 25.617 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,46%, a 3.875 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,60%, a 4.523 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,35%, a 3.142 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,67%, a 24.071 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,25%, a 4.280 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,51%, a 8.927 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)