Ações da Samsung e SK Hynix caem após os EUA tornarem mais difícil a produção de chips na China

SEUL (Reuters) - As ações da SK Hynix e da Samsung Electronics caíram nesta segunda-feira, depois que Washington revogou as autorizações que lhes permitiam garantir equipamentos de fabricação de semicondutores dos EUA para suas fábricas de chips na China.

A medida dificultará que os fabricantes de chips sul-coreanos atualizem suas fábricas na China, o que pode prejudicar sua competitividade.

A SK Hynix e a Samsung, que dominam a produção global de chips de memória para smartphones, computadores e centros de dados, até agora se beneficiavam das isenções às restrições que os EUA impuseram às exportações de chips para a China. A revogação das autorizações deverá entrar em vigor em 120 dias.

As ações da SK Hynix caíram 4,8%. Os analistas estimam que de 30% a 40% de sua produção de DRAM e NAND seja baseada na China.

A Samsung é considerada menos afetada, com toda a sua produção de DRAM fora da China. Estima-se que cerca de um terço de seus chips NAND sejam produzidos na China. Suas ações caíram 3%.

Em resposta à medida, a SK Hynix disse que manteria uma comunicação próxima com os governos da Coreia e dos EUA e tomaria as medidas necessárias para minimizar o impacto em seus negócios.

A Samsung não quis comentar. O vice-presidente da Samsung, Jun Young-hyun, disse em março que suas fábricas na China são importantes não apenas para a empresa, mas também para o fornecimento global de chips de memória.

(Reportagem de Heekyong Yang e Hyunjoo Jin; reportagem adicional de Jihoon Lee)