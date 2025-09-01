Topo

Notícias

Acidente entre cinco carros, caminhão e moto interdita via na zona sul de SP

São Paulo

01/09/2025 09h35

Uma colisão envolvendo cinco carros, um caminhão e uma moto na manhã desta segunda-feira, 1º, provoca a interdição da Avenida do Estado, no sentido do Santana, junto à Rua dos Patriotas, na região do Ipiranga. Não há, até o momento, a informação de feridos.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três faixas estão ocupadas para atendimento da ocorrência. Além do resgate, o policiamento também foi acionado. Agentes da CET também monitoram o trânsito na região.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Batalha de Trump pelo controle do Congresso fragmenta minorias no Texas

PERFIL-Alexandre de Moraes, o juiz que desafia Trump e testa limites dos colegas e da opinião pública

UE diz que sistema GPS do avião de Ursula von der Leyen foi bloqueado, há suspeita de interferência russa

Acidente entre cinco carros, caminhão e moto interdita via na zona sul de SP

Secretário da Receita: 'PCC se insere no mercado legal, e esse é o perigo'

Visto americano fica mais caro e burocrático a partir desta semana

Flotilha com ajuda para Gaza retorna a Barcelona devido às condições climáticas

Policiamento na Praça dos Três Poderes é reforçado para julgamento de Bolsonaro no STF

Amanda Klein: Mercado vê dificuldade do governo cumprir meta fiscal em 2026

Chefe da UE tem pouso de voo afetado por GPS; suspeita recai sobre a Rússia

Indonésia destaca exército para controlar protestos que deixaram seis mortos