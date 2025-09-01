Topo

5 hábitos comuns entre superdotados e que os diferenciam dos outros

Superdotação não se resume a comportamentos isolados
Superdotação não se resume a comportamentos isolados Imagem: jcomp/ Freepik
Um superdotado é alguém que reúne habilidades intelectuais, criativas ou artísticas muito acima da média, com facilidade de aprender e um raciocínio acelerado. Os traços a seguir, segundo especialistas, são o que unem as pessoas superdotadas e dão forma à sua maneira singular de estar no mundo:

  1. Passar longos períodos sonhando acordados. Essa prática, longe de ser perda de tempo, funciona como um "reset" do cérebro. Esses momentos de pausa permitem reorganizar pensamentos, reduzir o estresse e até melhorar a memória e a produtividade.
  2. Questionar tudo acompanha a rotina dessas pessoas. A curiosidade não se restringe a dúvidas práticas: envolve fenômenos naturais, dilemas filosóficos e reflexões existenciais. É por isso que, frequentemente, superdotados demonstram vocabulário amplo e facilidade em articular ideias complexas.
  3. Outro traço típico é a dificuldade em "desligar". Muitas vezes, mentes aceleradas encontram na madrugada um terreno fértil para continuar funcionando. Dormir tarde, ou resistir ao sono, é comum, já que pensamentos e preocupações impedem o relaxamento. Embora não substitua a importância de um sono de qualidade, esse comportamento costuma acompanhar cérebros de alta performance.
  4. Um dos hábitos mais marcantes dos superdotados é o hiperfoco. Trata-se de uma imersão intensa em atividades que despertam interesse, ao ponto de ignorar o ambiente ao redor. Quando concentrados, podem não perceber que estão sendo chamados ou que já passaram horas em uma mesma tarefa. Essa característica, no entanto, não se aplica a rotinas repetitivas: pessoas com altas habilidades resistem a repetições e preferem desafios inéditos.
  5. Desde cedo, outro comportamento recorrente é a necessidade de desmontar objetos. Seja um brinquedo, um eletrônico ou um equipamento doméstico, o impulso de abrir e observar cada peça reflete a busca por compreender os mecanismos internos. Embora esse hábito possa parecer destrutivo aos olhos de quem observa, trata-se de um sinal de inteligência investigativa e de habilidade analítica acima da média.

Superdotação é condição, não doença

Embora esses hábitos se destaquem no dia a dia, é importante lembrar que a superdotação não se resume a comportamentos isolados. Ela é considerada uma condição neuroatípica de base genética, que reflete um funcionamento cerebral diferenciado. Não é uma doença, mas sim uma forma singular de processamento mental.

Especialistas recomendam que a identificação ocorra na infância, por meio de avaliações neuropsicológicas, como os testes SonR (a partir de 2 anos e meio) e Wisc (a partir dos 6 anos). O diagnóstico precoce permite oferecer estímulos adequados, já que, em geral, crianças superdotadas concluem tarefas muito mais rápido do que colegas e necessitam de novos desafios para não se frustrar.

No Brasil, ainda não existe mapeamento oficial de casos, e a identificação depende da parceria entre famílias e escolas. Quando reconhecida, a superdotação dá direito a acompanhamento diferenciado na educação básica, previsto pela Constituição e pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Na vida adulta, a consciência sobre a própria condição ajuda a lidar com a intensidade mental, a necessidade constante de aprendizado e a tendência a hábitos singulares.

*Com informações de reportagem publicada em 15/08/2022

