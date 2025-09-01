Topo

5º e último lote de restituição do IRPF será pago em setembro; veja data

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

01/09/2025 06h00

Quem não foi contemplado com a restituição do Imposto de Renda 2025 nos quatro primeiros lotes ficará incluído no quinto e último pagamento, programado para 30 de setembro.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já liberado)
  • 2º lote: 30 de junho (já liberado)
  • 3º lote: 31 de julho (já liberado)
  • 4º lote: 29 de agosto (já liberado)
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Ordem de prioridade para recebimento

Os primeiros a receber a restituição são os idosos, com prioridade inicial para pessoas a partir de 80 anos. Na sequência, entram os contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e aqueles com doenças graves. De acordo com a Receita Federal, caso haja empate, tem preferência quem entregou a declaração antes.

Fila de prioridade:

  1. Contribuintes com 80 anos ou mais
  2. Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via PIX
  5. Demais contribuintes

Como verificar a restituição do IRPF?

Para conferir se está incluído no lote, é necessário acessar o site da Receita Federal e preencher os campos solicitados com CPF, data de nascimento e ano-base (2025).

A atualização sobre a restituição é feita mensalmente. Se o contribuinte não estiver no lote do momento e não tiver nenhuma pendência, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".

