Topo

Notícias

Zelensky anuncia prisão de suspeito de matar ex-presidente do Parlamento

31/08/2025 19h52

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (1º) a prisão de um suspeito do assassinato do ex-presidente do Parlamento Andrii Parubii.

Figura de destaque dos movimentos pró-Europa e presidente do Parlamento de 2016 a 2019, Parubii, 54, foi morto a tiros neste sábado, na cidade de Lviv.

Zelensky disse que foi informado sobre a prisão do suspeito pelo ministro do Interior e pelo chefe do serviço de segurança. "As investigações necessárias estão em andamento. Agradeço às nossas forças de ordem por seu trabalho rápido e coordenado", publicou nas redes sociais.

Após conversar com o chefe do Ministério Público, Ruslan Kravchenko, Zelensky acrescentou: "O suspeito prestou seu depoimento inicial. Investigações urgentes estão em andamento para determinar todas as circunstâncias desse assassinato."

O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmou no aplicativo Telegram que Parubii havia sido "assassinado pelas balas do inimigo", em referência à Rússia.

bur-jj/jxb/ad/ag/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Zelensky anuncia prisão de suspeito de matar ex-presidente do Parlamento

Leo Fraiman: 'Juventude enfrenta tragédia social e falta de líderes'

Projeto de vida é sobre ser melhor para o mundo, diz psicólogo educacional

Ataque com drone deixa 12 mortos em clínica no Sudão (ONG)

Lyon vence Olympique em clássico e se iguala ao PSG na liderança do Francês

Bispo pede a Nossa Senhora que 'impeça o comunismo' no Brasil em evento com frei Gilson

Foragidos de megaoperação contra o PCC e o crime organizado são incluídos em lista da Interpol

Quem é Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1 preso em carro de luxo em SP

Inter perde em casa para Udinese e cede liderança a Juve e Napoli

Tarso Marques sobre prisão com carro de luxo: não me atentei que estava sem placa

Plano dos EUA para Gaza prevê deslocamento de toda a população (Washington Post)