Wegovy, da Novo Nordisk, reduz risco cardíaco em 57% ante droga rival da Eli Lilly, diz estudo

(Reuters) - A Novo Nordisk disse neste domingo que seu medicamento para perda de peso, o Wegovy, reduziu o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em 57% em relação às drogas rivais Mounjaro e Zepbound, da Eli Lilly.

O levantamento envolveu uma comparação no mundo real de pacientes com sobrepeso e obesos com doenças cardiovasculares, mas não com diabetes.

Embora não tenha sido um estudo controlado e randomizado, a Novo disse que os resultados fornecem evidências de que os benefícios de proteção ao coração do Wegovy e de seu principal ingrediente, a semaglutida, podem não ser os mesmos para todos os medicamentos GLP-1, como a tirzepatida, o ingrediente ativo do Zepbound e do Mounjaro.

Em comparação com a tirzepatida, uma dose de 2,4 miligramas de Wegovy apresentou uma redução significativa de 57% no risco de ataque cardíaco, derrame e morte relacionada a doenças cardiovasculares ou morte por qualquer causa durante um tratamento sem intervalos de mais de 30 dias, informou a farmacêutica dinamarquesa.

O número real de eventos cardíacos adversos importantes foi baixo para ambos os medicamentos - 15, ou 0,1%, dos pacientes em uso de Wegovy e 39, ou 0,4%, dos pacientes em uso de tirzepatida. A duração média do acompanhamento foi de 3,8 meses para o grupo do Wegovy e de 4,3 meses para o da tirzepatida.

Os dados, coletados de mais de 21.000 pacientes e apresentados na reunião da Sociedade Europeia de Cardiologia em Madri, também mostraram uma redução de 29% no risco cardíaco e morte por qualquer causa em usuários do Wegovy em comparação com usuários de tirzepatida, independentemente de quaisquer lacunas no tratamento.

As descobertas podem dar um impulso à Novo, que vem perdendo participação no mercado norte-americano para a Zepbound desde que se tornou a empresa mais valiosa da Europa no ano passado, graças às vendas em alta do Wegovy.

Atualmente, o Zepbound e o Wegovy dominam o mercado de perda de peso, que alguns analistas esperam que atinja US$150 bilhões até o início da década de 2030.

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) está analisando uma versão oral de alta dose do Wegovy para possível aprovação ainda este ano. A Novo disse que o medicamento ajudou adultos com sobrepeso ou obesidade a perder 15% de seu peso em um estudo de estágio final.

Os estudos do mundo real não podem provar causa e efeito como fazem os ensaios clínicos randomizados. Outras limitações do estudo incluem a curta duração do acompanhamento.

(Por Gursimran Kaur)