Von der Leyen diz que Europa está preparando planos "precisos" para envio de tropas à Ucrânia, diz FT

(Reuters) - A Europa está elaborando "planos bastante precisos" para o envio de tropas multinacionais para a Ucrânia como parte das garantias de segurança pós-conflito que terão o apoio das capacidades dos EUA, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Financial Times em uma entrevista publicada neste domingo.

"O presidente Trump nos garantiu que haverá (uma) presença norte-americana como parte do apoio", disse von der Leyen ao FT, acrescentando que "isso foi muito claro e repetidamente afirmado".

O destacamento deve incluir potencialmente dezenas de milhares de tropas lideradas pela Europa, apoiadas pela assistência dos EUA, incluindo sistemas de controle e comando e recursos de inteligência e vigilância, disse o jornal, acrescentando que esse arranjo foi acordado em uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e líderes europeus sêniores no mês passado.

Os líderes europeus, incluindo o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e von der Leyen devem se reunir em Paris na quinta-feira, a convite do presidente francês, Emmanuel Macron, para continuar as discussões de alto nível sobre a Ucrânia, informou o FT, citando três diplomatas informados sobre os planos.

(Por Rhea Rose Abraham)