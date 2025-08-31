Topo

Versículos para não desistir: 28 mensagens bíblicas para perseverar na fé

31/08/2025 17h11

A vida apresenta desafios, mas a Bíblia nos ensina a manter a fé, a perseverança e a esperança, mesmo diante das dificuldades. Cada passo dado com confiança em Deus nos fortalece e nos aproxima das suas promessas.

Confira abaixo 28 versículos para motivar você a não desistir, lembrando que Deus está sempre presente, guiando e sustentando aqueles que confiam nele.

  1. "Seja forte e corajoso; não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar." - Josué 1:9
  2. "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus." - Isaías 41:10
  3. "Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos." - Gálatas 6:9
  4. "O Senhor fortalecerá o seu coração e cuidará do seu caminho." - Salmos 37:3-5
  5. "A perseverança produz caráter; o caráter, esperança." - Romanos 5:4
  6. "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
  7. "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
  8. "Não desanime, pois o Senhor está perto." - Filipenses 4:5-7
  9. "Esperem no Senhor e sejam fortes; revistam-se de coragem." - Salmos 27:14
  10. "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." - Romanos 12:21
  11. "Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de prosperar e não de causar dano." - Jeremias 29:11
  12. "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento." - Provérbios 3:5
  13. "Se alguém não desanimar, colherá a recompensa." - 2 Timóteo 4:7
  14. "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração." - Romanos 12:12
  15. "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
  16. "O Senhor sustentará os que caem e levantará todos os prostrados." - Salmos 145:14
  17. "Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." - Filipenses 1:6
  18. "A esperança que temos em Cristo nos mantém firmes." - Colossenses 1:23
  19. "Não temas, porque eu te remi; chamei você pelo nome, você é meu." - Isaías 43:1
  20. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida; quem crê em mim não perecerá." - João 14:6
  21. "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador." - Salmos 18:2
  22. "Não se cansem de fazer o bem, porque a colheita virá no tempo certo." - Gálatas 6:9
  23. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
  24. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" - Romanos 8:31
  25. "Permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e fortes." - 1 Coríntios 16:13
  26. "O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade." - Salmos 145:18
  27. "Tudo posso naquele que me fortalece." - Filipenses 4:13
  28. "Aquele que perseverar até o fim será salvo." - Mateus 24:13

