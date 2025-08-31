Versículos para não desistir: 28 mensagens bíblicas para perseverar na fé

A vida apresenta desafios, mas a Bíblia nos ensina a manter a fé, a perseverança e a esperança, mesmo diante das dificuldades. Cada passo dado com confiança em Deus nos fortalece e nos aproxima das suas promessas.

Confira abaixo 28 versículos para motivar você a não desistir, lembrando que Deus está sempre presente, guiando e sustentando aqueles que confiam nele.