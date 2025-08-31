Contra tempo seco, umidificador de ar com 2 litros está por menos de R$ 50

A baixa umidade ou ambientes com ar-condicionado podem causar desconfortos como garganta seca, pele ressecada e dificuldade para dormir. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um umidificador de ar portátil que faz sucesso entre consumidores pela eficiência e por ser silencioso.

O produto já acumula mais de três mil vendas e está com um desconto interessante de 41% — custando R$ 47,99 na Shopee. Descubra as características do umidificador e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o umidificador

Emite névoa fria

Possui um tanque de água com 2 litros

Dois modos de funcionamento: névoa dupla contínua por até 12 horas ou névoa única intermitente por até 16 horas

Tem função de desligamento automático e luzes de LED

Área aplicável de 10 a 20 metros quadrados

Feito de material ABS, que promete ser seguro para bebês e animais de estimação

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço

O que diz quem comprou

Na Shopee, o umidificador acumula mais de duas mil avaliações, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os compradores, os principais pontos positivos são o tamanho, ótimo funcionamento e o fato do umidificador ser silencioso.

É lindo, chegou super rápido e, aparentemente, cumpre o que promete. Não faz barulho, solta bastante névoa e vai mudando de cor sozinho. Adorei a compra. Foi fácil de montar, só seguir as instruções. Evelyn

Gostei bastante do umidificador. Chegou antes da data prevista e sai bastante vapor. Liguei a noite para dormir e funcionou a noite toda. Muito bom. Karla Martins

Estou apaixonada. Fácil de manusear, eficiente e bonito. Realmente, a névoa não deixa a mesa úmida e dissipa bem o aroma. Comprarei outros, com certeza. Aline Paz

Gostei bastante. Veio funcionando perfeitamente. O tamanho é muito bom e funciona por várias horas. Eve

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a autonomia limitada, a intensidade fraca da névoa e o acúmulo de umidade ao redor do umidificador. Confira os comentários:

Produto bom, só não dei mais estrelas porque fala que a névoa não molha a mesa, mas ficou tudo molhado. May

Atende minha demanda. Mas esperava que durasse ao menos 8 horas ligado. Fê

Gostei muito do produto. Ele funciona perfeitamente, é muito simples e, ao mesmo tempo, elegante. Só acho que deveria vir uma fonte de alimentação pelo valor (...). Edilson Marques

A fumaça é fraquinha, mas acredito que deve ajudar um pouco. É muito fácil a montagem e chegou rápido. Lary

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.